ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğradı
Kocaeli'de 56 yaşındaki Maksut Beytaş ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2025 13:23, Son Güncelleme : 06 Ocak 2025 13:50
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bulunan ATM'den para çeken Maksut Beytaş, yanına gelen kişinin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Beytaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ekipler, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.