Trafik polisini ağır yaralayan motosiklet sürücüsü için karar

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı polis memuru E.B. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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