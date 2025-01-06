HAK-İş'ten yeni düzenleme talebi: Emekli sisteminin değişmesi gerekiyor

HAK-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Konya'da düzenlenen basın toplantısında emeklilik maaşları ve sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arslan, geçmişte emekli maaşlarının asgari ücretin altında olmadığını belirterek, "Son 8 yıldır emeklilerimizin, emekli oldukları zaman asgari ücretin aşağısında ücret aldığını görüyoruz" dedi.

"Emekli sisteminin değişmesi gerekiyor"

Arslan, "Eğer ki yeni bir düzenleme olmazsa 2024'te 12 bin 500 lira en düşük emekli maaşı, asgari ücret de 17 bin lira. Dolasıyla bu hayatlarının baharında işe girmiş ve gerçekten bir ömür ülkesine, iş yerine hizmet etmiş, primini ödemiş, ödediği primle emeklilik hayali kurmuş, emekli olduktan sonra da kendilerine verilen maaşın asgari ücretin altında olması başka bir şekilde izah edilemez. Asgari ücretin çok yüksek olması da doğru bir yaklaşım değil. Dolasıyla emekli sisteminin değişmesi, gözden geçirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Bu Türkiye'nin modeli olamaz"

Emeklilik maaşlarının hesaplanma yönteminde değişikliğe gidilmesi gerektiğine vurgu yapan Arslan, "2024 yılında emekliliği gelen bir arkadaşımız 2025 yılında emekli olacaklara göre yüzde 35 daha yüksek oluyor. Bir yıl fazla prim ödüyor arkadaşımız, 2024'te değil de 2025'te emekli olmak istiyor, 2025 yılında emekli olursa 2024'teki emekliye göre maaşı yüzde 35 daha düşük. Böyle bir mantık olabilir mi? Bir yıl daha fazla prim ödüyorsunuz ama maaşınız düşüyor" dedi.

Arslan, "Aylık bağlama kriterlerimizden bir tanesi enflasyon. Enflasyon da bir önceki oranlara göre belirleniyor. Sistemin acilen düzeltilmesi gerekiyor. Primin fazla ödendiği, sistemde daha fazla kalan insanın daha az aldığı bir model Türkiye'nin modeli olamaz" açıklamasında bulunurken mevcut emeklilik sistemindeki bu sorunların çözülmesinin, çalışanların ve emeklilerin haklarını koruma açısından elzem olduğunun altını çizdi.