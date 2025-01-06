Önder Kahveci: Memura yüzde 11 kendi alacaklarına yüzde 44 zam yaptılar

Türkiye Kamu-Sen 2025 yılı için açıklanan memur ve emekli maaş zam oranlarını protesto etmek için Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde 'Adaletsizliğe sessiz kalmayacağız' sloganıyla bir eylem gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde bir basın açıklaması yapan Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, açıklanan bu zamlar sonrası memur ve emeklilerin maaşlarının %5,75 eridiği resmi olarak açıklandığını aktardı.

Enflasyon rakamlarının açıklanması, memur ve emekli zamlarının belli olmasıyla, birlikte umutlarını kaybettiklerini vurgulayan Genel Başkan Kahveci, 'Hepimizin bildiği gibi 2024 enflasyonu %44,38 oldu; son 6 aylık dönemde memur ve emeklilerin maaşlarının resmi olarak %5,75 eridiği kaydetti.

Geçen yıl okul harcamalarının %91,6; kiraların %58,5; sağlık harcamalarını %47,6; gıda harcamlarının %43,6; haberleşme ücretlerinin %34; giyim harcamlarının %32,8 zamlandığını hatırlatan Kahveci, 'Yeniden değerleme oranı da %43,93 olarak belirlendiği bir yerde memur ve emeklilere verilen yüzde 11,55'lik zammın hiç hakkaniyetli olmadığını söyledi.

Türkiye Kamu-Sen'den Enflasyon ve Maaş Zamlarına Sert Tepki

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı, yaptığı açıklamada, 2025 yılı memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranlarını eleştirdi. Açıklamada, enflasyonun altında kalan maaş artışlarının çalışanların alım gücünü daha da düşürdüğü vurgulandı.

Türkiye - Genel Başkanı Önder Kahveci, "Türkiye - olarak memur ve emekli maaşlarının yeniden değerleme oranına güncellenmesini, üzerine refah payı eklenerek gerçek anlamda bir zamma kavuşturulmasını talep ediyoruz." dedi.

Kahveci, beraberindeki konfederasyon üyeleriyle Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

2025 yılı için enflasyonun en düşük yüzde 21 olarak tahmin ediliyor'

Enflasyon rakamlarının açıklanması, memur ve emekli zamlarının belli olmasıyla umutlarını kaybettiklerini ifade eden Kahveci, Merkez Bankası tarafından 2025 yılı için enflasyonun en düşük yüzde 21 olarak tahmin edildiğini belirtti.

Değerleme oranının yüzde 43,93 olarak yeniden belirlendiğini aktaran Kahveci, şunları kaydetti:

"Motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi ile diğer vergi ve cezalar bu rakama göre artırıldı. Yani , kendi alacaklarına yüzde 44 zam yaptı. Bütün harcamalar yüzde 40'ların üzerinde artmışken maaşlara yıllık kümülatif yüzde 11,3 zam yapmayı yeterli gördüler.

Türkiye - olarak memur ve emekli maaşlarının yeniden değerleme oranına güncellenmesini, üzerine refah payı eklenerek gerçek anlamda bir zamma kavuşturulmasını talep ediyoruz. Ek zam ve refah payının kalıcı bir biçimde düzenlenmesini istiyoruz. Gelir vergisinin adil bir biçimde belirlenmesini, herkesin kazancı ile orantılı bir vergilendirmeye tabi tutulmasını bekliyoruz. Bunun için de memurların gelir vergisi dilimi yüzde 15'te sabitlensin diyoruz. Bütün ödemeler, bilhassa ilave ek ödeme emekli maaşına eklensin, emeklinin de yüzü gülsün, evi lensin istiyoruz."

Bakanlık önünde açıklamalarda bulunan Türkiye Kamu-Sen temsilcileri, Hazine ve Maliye Bakanlığı önüne "Ek zamsız refah olmaz, bu zamla karın doymaz" yazılı pankart asıldı.