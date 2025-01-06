Seyir halindeydi... Bir anda alev alev yandı
Elazığ'da seyir halindeki bir araç, alev alev yandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Ocak 2025 14:28, Son Güncelleme : 06 Ocak 2025 14:54
Olay, sabah saatlerinde Güney çevreyolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken alev alarak yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, otomobili sağa çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.