ASELSAN 46,1 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı
ASELSAN, toplam tutarı 46,1 milyon dolar olan ihracat sözleşmeleri imzaladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2025 15:03, Son Güncelleme : 06 Ocak 2025 15:04
ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada, "ASELSAN, uluslararası müşterilerinin kullanımına yönelik olarak elektronik harp, haberleşme, radar, elektro-optik ve uzaktan komutalı silah sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 46,1 milyon dolar olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır" ifadelerine yer verildi.