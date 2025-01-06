Fabrika gibi okul! 1,6 milyon lira ciro yaptı, 408 bin lira vergi ödedi

Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerin hem eğitim alıp hem de üretim yaptığı bir model sunarak 2024 yılında 1 milyon 658 bin TL ciro yaptı. Okul, mobilya üretimi başta olmak üzere çeşitli alanlarda döner sermaye işletmesiyle faaliyet gösteriyor.

408 BİN TL VERGİ ÖDENDİ

Okul Müdürü Mehmet Dursun, "2024 mali yıl içerisinde döner sermaye işletmemiz toplamda 1 milyon 658 bin liralık ciro yapmıştır" dedi. Bu gelirin 570 bin TL'si öğretmenlere pay olarak dağıtılırken, 231 bin TL'si öğrencilere ödendi. Ayrıca 408 bin TL vergi devlete aktarıldı.

ÖĞRENCİLER MESLEKİ BECERİLERİNİ GELİŞTİRİYOR

Uygulamalı mobilya derslerinde anasınıfı masaları, dolaplar ve çeşitli ürünlerin imalatı gerçekleştirilirken, öğrenciler hem teorik hem de pratik eğitim alarak geleceğin ustaları olma yolunda ilerliyor. Döner sermaye işletmesi sayesinde öğrenciler, üretim sürecine aktif katılım sağlayarak mesleki becerilerini geliştiriyor.

Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, uygulamalı eğitimle hem ekonomik katkı sağlıyor hem de öğrencilerini iş hayatına hazırlıyor.