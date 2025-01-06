Emekli maaşlarında artış ve yasal düzenleme gündemde

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Ocak'ta açıkladığı enflasyon verileri doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.75, memur ve memur emeklileri ise yüzde 11.54 zam alacak. Ocak ayı zam oranlarının netleşmesinin ardından ekonomi yönetimi, en düşük emekli maaşının artırılması için harekete geçti.

Ekonomi'den Canan Sakarya'nın haberine göre; 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının yüzde 20 oranında bir artışla 15 bin liraya çıkarılması gündemde. 3.7 milyon emekliyi ilgilendiren bu artış için yasal düzenleme gerekiyor. Ekonomi yönetimi ve AK Parti Meclis Grubu, bu düzenlemeyi içeren yasa teklifine son şeklini vermek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Teklifin önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığına sunulması planlanıyor.

Refah Payı ve Maaş Farkı Tartışmaları

Memur ve emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payı verilmesi şimdilik gündemde değil. Kaynaklar, 16.5 milyon emekliyi kapsayacak bir düzenlemenin mali yüküne dikkat çekti. Ancak memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasındaki yüzde 4.21'lik maaş farkının kapatılmasının değerlendirildiği belirtiliyor.

Daha önceki yıllarda memur emeklileri lehine maaş farkları SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan düzenlemelerle eşitlenmişti. Bu kez ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri lehine bir fark oluştu. Eğer bu farkın eşitlenmesine karar verilirse, düzenlemenin yasal bir çerçevede yapılması gerekecek.