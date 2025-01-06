Kabine toplantısı sona erdi
Kabine toplantısı sona erdi
Faizsiz 50.000 TL Yeni Yıl Kredisi!
Faizsiz 50.000 TL Yeni Yıl Kredisi!
Sponsorlu İçerik
Türk lirasının değeri 4 yılın zirvesinde
Türk lirasının değeri 4 yılın zirvesinde
Emekli maaşlarında artış ve yasal düzenleme gündemde
Emekli maaşlarında artış ve yasal düzenleme gündemde
CİMER'e başvuru suç örgütlerini çökerttirdi
CİMER'e başvuru suç örgütlerini çökerttirdi
AK Parti-DEM görüşmesi... AK Parti: Samimi ve olumlu bir görüşme gerçekleşti
AK Parti-DEM görüşmesi... AK Parti: Samimi ve olumlu bir görüşme gerçekleşti
Önder Kahveci: Memura yüzde 11 kendi alacaklarına yüzde 44 zam yaptılar
Önder Kahveci: Memura yüzde 11 kendi alacaklarına yüzde 44 zam yaptılar
KDK'dan kuryeler için bakanlıklara tavsiye kararı
KDK'dan kuryeler için bakanlıklara tavsiye kararı
Yeni yılın ilk listesi: Çikolatada cinsel ilaç maddesi çıktı
Yeni yılın ilk listesi: Çikolatada cinsel ilaç maddesi çıktı
A101'lerde satılan Birşah sütlerde su çıktı
A101'lerde satılan Birşah sütlerde su çıktı
İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 46.9'luk zam teklifi reddedildi
İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 46.9'luk zam teklifi reddedildi
5 ilde ekmeğe zam geldi
5 ilde ekmeğe zam geldi
Türkiye nüfusu yaşlanıyor: Yeni bir kurul oluşturuldu
Türkiye nüfusu yaşlanıyor: Yeni bir kurul oluşturuldu
Pompa fiyatı bu gece değişecek: Benzine zam geliyor
Pompa fiyatı bu gece değişecek: Benzine zam geliyor
Emekli ve memura refah payı verilecek mi?
Emekli ve memura refah payı verilecek mi?
Karayolları 41 sözleşmeli personel alacak
Karayolları 41 sözleşmeli personel alacak
77 ilde uyuşturucu operasyonu: 1.713 kişi yakalandı
77 ilde uyuşturucu operasyonu: 1.713 kişi yakalandı
Kabine toplanıyor: Gündemde memur maaşları ve Suriye var
Kabine toplanıyor: Gündemde memur maaşları ve Suriye var
Vakıf kiralarına yüzde 500'e kadar zam
Vakıf kiralarına yüzde 500'e kadar zam
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışa dikkat (haritalı)
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışa dikkat (haritalı)
Engelliye erken emeklilik hakkı geliyor
Engelliye erken emeklilik hakkı geliyor
Otomotiv 2025'e çifte rekorla giriyor! Sıfırda 1 milyona, ikinci elde 7 milyona ulaştı
Otomotiv 2025'e çifte rekorla giriyor! Sıfırda 1 milyona, ikinci elde 7 milyona ulaştı
Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
Bakan Yerlikaya, Fethi Sekin'i andı
Bakan Yerlikaya, Fethi Sekin'i andı
Otomotiv sektörü 2024'ü 37 milyar dolar ihracatla kapattı
Otomotiv sektörü 2024'ü 37 milyar dolar ihracatla kapattı
Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız
Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız
Bakan Şimşek'ten vergide adalet mesajı
Bakan Şimşek'ten vergide adalet mesajı
Cevdet Yılmaz: Gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz
Cevdet Yılmaz: Gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz
Ehliyet alacaklar dikkat! Sınav ücretlerine zam geldi
Ehliyet alacaklar dikkat! Sınav ücretlerine zam geldi
Doğal gazını yakmayarak komşudan geçinene kötü haber
Doğal gazını yakmayarak komşudan geçinene kötü haber
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Emekli maaşlarında artış ve yasal düzenleme gündemde

TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.75, memur ve memur emeklileri yüzde 11.54 zam alacak. En düşük emekli aylığının artırılması ve maaşlar arasındaki farkın eşitlenmesi için yasal düzenleme çalışmaları sürüyor.

Haber Giriş : 06 Ocak 2025 16:44, Son Güncelleme : 06 Ocak 2025 16:47
Yazdır
Emekli maaşlarında artış ve yasal düzenleme gündemde

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Ocak'ta açıkladığı enflasyon verileri doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.75, memur ve memur emeklileri ise yüzde 11.54 zam alacak. Ocak ayı zam oranlarının netleşmesinin ardından ekonomi yönetimi, en düşük emekli maaşının artırılması için harekete geçti.

Ekonomi'den Canan Sakarya'nın haberine göre; 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının yüzde 20 oranında bir artışla 15 bin liraya çıkarılması gündemde. 3.7 milyon emekliyi ilgilendiren bu artış için yasal düzenleme gerekiyor. Ekonomi yönetimi ve AK Parti Meclis Grubu, bu düzenlemeyi içeren yasa teklifine son şeklini vermek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Teklifin önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığına sunulması planlanıyor.

Refah Payı ve Maaş Farkı Tartışmaları

Memur ve emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payı verilmesi şimdilik gündemde değil. Kaynaklar, 16.5 milyon emekliyi kapsayacak bir düzenlemenin mali yüküne dikkat çekti. Ancak memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasındaki yüzde 4.21'lik maaş farkının kapatılmasının değerlendirildiği belirtiliyor.

Daha önceki yıllarda memur emeklileri lehine maaş farkları SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan düzenlemelerle eşitlenmişti. Bu kez ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri lehine bir fark oluştu. Eğer bu farkın eşitlenmesine karar verilirse, düzenlemenin yasal bir çerçevede yapılması gerekecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber