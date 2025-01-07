Eşinin cesedinden kurtulmak isterken yakalanan zanlı tutuklandı

Rize'de 2 PTT çalışanını öldüren zanlı yakalandı
Rize'de 2 PTT çalışanını öldüren zanlı yakalandı
Genel Kurulda 'emekli maaşı zammı' tartışması
Genel Kurulda 'emekli maaşı zammı' tartışması
Mahkemeden emsal karar: Özel okul zam fazlasını iade edecek
Mahkemeden emsal karar: Özel okul zam fazlasını iade edecek
Bakan Fidan: YPG kendini feshetmezse askeri operasyon yaparız
Bakan Fidan: YPG kendini feshetmezse askeri operasyon yaparız
Türkiye'de son iki yılda lüks otomobil satışları rekor kırdı
Türkiye'de son iki yılda lüks otomobil satışları rekor kırdı
Erdoğan'dan Valilere: Makam odalarına sıkışıp kalmayın
Erdoğan'dan Valilere: Makam odalarına sıkışıp kalmayın
Sigara şirketlerine emsal karar: Manevi tazminat kararı çıktı
Sigara şirketlerine emsal karar: Manevi tazminat kararı çıktı
Tarım Kredi Market çalışanlarına 'dolandırıcılık' operasyonu: 7 gözaltı
Tarım Kredi Market çalışanlarına 'dolandırıcılık' operasyonu: 7 gözaltı
Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu ilk kez toplanacak
Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu ilk kez toplanacak
Bu sefer tersi oldu! Kadın öğretmen, eşine nafaka ödeyecek
Bu sefer tersi oldu! Kadın öğretmen, eşine nafaka ödeyecek
Bakanlıktan yeni düzenleme: Gıdalardaki pestisit limitleri güncellendi
Bakanlıktan yeni düzenleme: Gıdalardaki pestisit limitleri güncellendi
Zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak?
Zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak?
Depozito İade Sistemi geliyor! Pilot ilde uygulama başlıyor
Depozito İade Sistemi geliyor! Pilot ilde uygulama başlıyor
TOKİ 250 bin sosyal konut ihale tarihleri açıklandı!
TOKİ 250 bin sosyal konut ihale tarihleri açıklandı!
AK Parti'den genel af açıklaması
AK Parti'den genel af açıklaması
FETÖ'ye bilgi sızdıran 4 polis hakim karşısına çıkacak
FETÖ'ye bilgi sızdıran 4 polis hakim karşısına çıkacak
Ali Yalçın: Yüzde 11,54'lük zammı kabul etmiyoruz!
Ali Yalçın: Yüzde 11,54'lük zammı kabul etmiyoruz!
Bakan Işıkhan: En düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltiliyor
Bakan Işıkhan: En düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltiliyor
Devlet hastanesinde skandal! Sağlık memuru röntgenci çıktı
Devlet hastanesinde skandal! Sağlık memuru röntgenci çıktı
İmralı sonrası görüşme turu: CHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi
İmralı sonrası görüşme turu: CHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi
Sosyal medya akımlarına dikkat! Gençlerin hayatı tehlikede
Sosyal medya akımlarına dikkat! Gençlerin hayatı tehlikede
GİB her sorgulama işleminden para alacak
GİB her sorgulama işleminden para alacak
IBAN'a para göndermek artık daha pahalı! EFT ücretlerine rekor zam
IBAN'a para göndermek artık daha pahalı! EFT ücretlerine rekor zam
Sahte diploma operasyonu: 161 şüpheliye gözaltı kararı
Sahte diploma operasyonu: 161 şüpheliye gözaltı kararı
Benzinden sonra: Motorine de zam geliyor
Benzinden sonra: Motorine de zam geliyor
1 milyon TL'nin geri ödemesi kaç TL oldu? Konut kredilerinde dikkat çeken düşüş
1 milyon TL'nin geri ödemesi kaç TL oldu? Konut kredilerinde dikkat çeken düşüş
17 ilde 'GÜRZ-36' operasyonları: 65 şüpheli yakalandı
17 ilde 'GÜRZ-36' operasyonları: 65 şüpheli yakalandı
Doğalgaz bağlantı ücretlerine zam yapıldı
Doğalgaz bağlantı ücretlerine zam yapıldı
Aile hekimliğinde kolay dönem! Sıra bekleme derdi sona eriyor
Aile hekimliğinde kolay dönem! Sıra bekleme derdi sona eriyor
Benzine zam geldi: Pompa satış fiyatına yansıdı
Benzine zam geldi: Pompa satış fiyatına yansıdı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Eşinin cesedinden kurtulmak isterken yakalanan zanlı tutuklandı

Sultangazi'de, boşanma aşamasındaki eşini silahla vurup, cesedini aracına koyduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2025 22:23, Son Güncelleme : 07 Ocak 2025 22:34
Yazdır

Dün, kontrol noktasından görevli polislerin "dur" ihtarına uymayıp, Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'nde önü kesilen araçta eşi Ayşe Ç'nin cesedinin bulunması üzerine gözaltına alınan Engin Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde ifadesi alınan şüpheli adliyeye götürüldü.

Şüpheli Engin Ç. savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin "eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Polis ekiplerinin araştırması sonucu, öldürülmeden önce Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde boşanma dilekçesi veren Ayşe Ç'nin eşini telefonla arayarak, kendisinin de bunun için imza vermesi gerektiğini söylediği ortaya çıktı.

Bunun üzerine gelen şüphelinin adliyedeki işlemlerden sonra eşini Alibeyköy'de otogara bırakmak için aracına aldığı, burada yaşanan tartışmanın ardından Ayşe Ç'yi silahla vurarak, öldürdüğü belirlendi.

- Olay

Dün, polis ekipleri ihbar üzerine 35 AS 0264 plakalı otomobili durdurmak istemiş, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan sürücü Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'nde önü kesilerek durdurulmuştu.

Otomobilde yapılan aramada sürücü Engin Ç'nin eşi Ayşe Ç'nin cesedi bulunmuştu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, şüpheli Engin Ç. gözaltına alınmıştı.

Zanlının yakalanmadan önce aracıyla yol kenarında durakladığı anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber