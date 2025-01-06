Beykoz Belediyesi özel kalem müdürüne 'rüşvet' soruşturması

Başsavcılık, Beykoz Belediye Başkanlığı hakkında ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla ilgili devam eden incelemeye ilişkin sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşımda yer alan, Beykoz Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü V.G'nin rüşvet aldığı yönündeki iddialar üzerine harekete geçti.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşımda yer alan iddialara ilişkin esen soruşturma açtı.