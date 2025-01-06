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Hatay'da bir mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki kişiyi ısıran köpekte kuduza rastlanması üzerine bir mahalle karantinaya alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2025 19:03, Son Güncelleme : 06 Ocak 2025 19:20
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Hatay'da bir mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çamsarı Mahallesi Acerköy mevkisinde yaşayan Mehmet Akkuş'a ait köpek, 10 ve 52 yaşlarındaki 2 kişiyi ısırdı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince gözetim altına alınan ve bir süre sonra ölen köpekte kuduz tespit edildi.

Bunun üzerine mahalle "Kuduz Riskli Alan" ilan edilerek karantina uygulaması başlatıldı.

Aşılanan ve sağlık durumları iyi olan 2 kişinin sağlık durumu ise İlçe Sağlık Müdürlüğü ve ilgili aile hekimince düzenli takip ediliyor.

Öte yandan ekipler, mahallenin giriş ve çıkışına "kuduz risk bölgesi" yazılı tabelalar astı.

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