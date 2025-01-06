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Süper Lig'de 18. haftanın VAR kaydı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının VAR kaydını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Ocak 2025 21:30, Son Güncelleme : 06 Ocak 2025 21:31
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Süper Lig'de 18. haftanın VAR kaydı açıklandı

TFF, Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe - Hatayspor maçının Video Yardımcı Hakem (VAR) kaydını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Müsabakanın 90+2. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağı sonrası hakem Oğuzhan Çakır, 'potansiyel penaltı incelemesi' için VAR'dan uyarı aldı. Kenara gelen Çakır, ceza sahası içerisinde Sebastian Szymanski ile Oğuzhan Matur arasındaki pozisyonu izlerken, VAR'daki konuşmalar şöyle:

VAR: "İlk ekrana geldiğinde formadan çektiği açıyı göreceksin."

Oğuzhan Çakır: "Bariz gol şansı var mı?"

VAR: "Bir daha dur. Formadan çektiler"

Oğuzhan Çakır: "Top kontrolü yok"

Oğuzhan Çakır: "Bana geniş açıdan bariz gol şansı olup olmadığını gösterir misin?"

AVAR: "Top için mücadele var"

VAR: "Formadan çektiği açıyı bir daha ver"

Oğuzhan Çakır: "Çekmeyi göster hocam"

VAR: "Tam çekmede bir daha dur, dur burada

Oğuzhan Çakır: "Penaltı, sarı kart veriyorum"

VAR: "Anlaşıldı"

Oğuzhan Çakır: "31 numara yapıyor."

Sahaya dönen hakem Çakır, penaltı noktasını gösterdi.

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