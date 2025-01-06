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Ahmet Özer'den AYM'ye bireysel başvuru

İstanbul'da terör soruşturması kapsamında tutuklanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatları, tutukluluk süreci ile ilgili Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Ocak 2025 21:35, Son Güncelleme : 06 Ocak 2025 21:46
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Ahmet Özer'den AYM'ye bireysel başvuru

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında 'PKK/KCK terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatları Hasan Sınar ve Hüseyin Ersöz, AYM'ye bireysel başvuruda bulundu. Başvuru dilekçesinde, gözaltı ve tutuklama tedbirinin hukuka aykırı olduğu iddia edildi. Ahmet Özer'in, 1 milyon nüfuslu Esenyurt'un yüzde 49 oyuyla seçilmiş belediye başkanı olduğu belirtilerek, daha hızlı bir incelemenin gerçekleşmesi gerektiğine dikkat çekildi.

AYM önünde açıklama yapan Avukat Hüseyin Ersöz, Ahmet Özer'e yönelik tutuklama sürecinin hukuka uygun olmadığını savunarak, "Bunun devamında özellikle tutukluluk halinin devamı incelemelerinin hukuka aykırı değerlendirildiğine ilişkin birtakım başvurularımız oldu. Tüm bu süreç aslında temel itibarıyla haksız ve hukuksuz olarak değerlendirebileceğimiz temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği bir sürece evirilmiş durumda. Bugün burada olmamızın sebebi anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan temel insan haklarının ihlallerinin gündeme getirilmesi ve AYM tarafından bu konuyla ilgili bir karar verilmesi talebimizdir. Temel talebimiz öncelikli olarak bu incelemenin yapılması ve devam eden özgürlük hakkı ihlalinin sonlandırılması için gerekli kararı ve adımları atması noktasındadır" dedi.

Avukat Hasan Sınar, Ahmet Özer hakkında 2,5 aydır bir iddianame düzenlemesi taleplerinin olduğunu ve gereğinin yerine getirilmediğini söyleyerek, "Savcılık makamının bir an önce bu iddianameyi düzenleyerek, bize, bağımsız ve tarafsız Türk yargısının önünde müvekkilimizin hakkını savunabilme, haklarını savunabilme imkanını sunmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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