112 Acil Çağrı Merkezleri'nde dört dilde hizmet veriliyor

112 Acil Çağrı Merkezleri, 2023 yılında toplam 103 milyon çağrıya yanıt verdi. Bu çağrıların 34 milyonunda doğrudan müdahale sağlanırken, 43 milyon vakada kurumlar arasında koordinasyon gerçekleştirildi.

Engelsiz 112 ve E-Call Sistemleri

Engelli vatandaşlar için geliştirilen Engelsiz 112 uygulamasıyla 5 bin 862 acil çağrı işaret diliyle karşılandı. Ayrıca, Engelsiz CİMER üzerinden 1126 işaret dili başvurusu alındı.

E-Call sistemi üzerinden ise 255 bin 260 acil durum çağrısı yanıtlanarak hızlı müdahale gerçekleştirildi.

Dört Dilde Hizmet

112 Acil Çağrı Merkezleri, uluslararası çağrılara da yanıt verdi. Almanca, Arapça, İngilizce ve Rusça dillerinde toplam 81 bin 257 çağrı karşılanarak, acil durumlarda dil engeli ortadan kaldırıldı.