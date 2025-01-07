7 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetiyle görüşecek, partisinin Meclis Grup toplantısına katılacak ve Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(TBMM/10.30/13.30/Ankara/18.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozito Saha Yönetim Sistemi Protokolü imza töreni ile TOBB Deniz Ticaret Odaları Konseyi toplantısına katılacak.

(Ankara/14.00/15.00)

2- TBMM'den

- MHP ve DEM Parti Meclis Grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

(TBMM/10.45/12.45/15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ilk hafta maçları başlayacak. A Grubu'nda MKE Ankaragücü-İskenderunspor ve Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor, D Grubu'nda ise Net Global Sivasspor-Beşiktaş ile Onvo Antalyaspor-Kocaelispor müsabakaları oynanacak.

(Ankara/13.00/İstanbul/15.30/Sivas/19.00/Antalya/21.00)

2- BKT Avrupa Kupası'nın 14. haftasında Türk Telekom, İspanya'nın Valencia Basket takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Valencia/22.30)

3- Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçlarında Aliağa Petkimspor, İsrail'in Hapoel Netanel Holon takımıyla yapacağı iç saha karşılaşmasını Azerbaycan'da oynayacak, Galatasaray ise Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball takımını konuk edecek.

(Bakü/İstanbul/20.00)

4- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarının beşinci haftasında, C Grubu'nda VakıfBank, Slovenya'nın Calcit Kamnik, D Grubu'nda Fenerbahçe Medicana ise Polonya'nın PGE Grot Budowlani takımına konuk olacak.

(Lübliyana/Lodz/20.00)

5- SMS Grup Efeler Ligi'nde 15. hafta müsabakaları oynanacak. RAMS Global Cizre Belediyespor-Fenerbahçe Medicana, Altekma-ON Hotels Alanya Belediyespor, Spor Toto-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Ziraat Bankkart-İstanbul Gençlikspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor ve Galatasaray HDI Sigorta-TÜRŞAD maçları yapılacak.

(Şırnak/13.00/İzmir/15.00/Ankara/16.00/19.00/Bursa/16.00/İstanbul/19.00)