Konya İl Emniyet Müdürlüğüne atama
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünde açık bulunan Konya İl Emniyet Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Maksut YÜKSEK atanmıştır.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ocak 2025 00:04, Son Güncelleme : 07 Ocak 2025 00:09
ATAMA KARARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2025/1
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünde açık bulunan Konya İl Emniyet Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Maksut YÜKSEK atanmıştır.
6 Ocak 2025
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI