Aile hekimliğinde kolay dönem! Sıra bekleme derdi sona eriyor
Yeni yılla birlikte milyonlarca vatandaşın sağlık hizmetlerinden daha rahat faydalanması için tasarlanan 'dijital dönem' başladı. Aile hekimlikleri ile hastaneler arasında dijital entegrasyonu sağlayacak olan düzenlenen ile randevu sırası bekleme derdi bitecek, özel kod ile muayene ve kan testleri yaptırılabilecek. İşte düzenlemenin getirdiği kolaylıklar...
Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 07 Ocak 2025 07:36, Son Güncelleme : 07 Ocak 2025 07:40
Aile hekimliğinde çalışan hekimler, ebeler ve hemşireler 5 günlük greve çıktı. 6-10 Ocak tarihleri arasında iş bırakacak olan aile hekimliklerinde ise yeni yılla birlikte dijital dönem başladı. Sağlık Bakanlığı vatandaşlara nefes aldıracak bir dizi düzenlemeye gitti.
Sabah'ın haberine göre; işte hastaneler ile aile hekimlikleri arasında dijital entegrasyonu sağlayan ve 1 Ocak itibarıyla tüm illerde uygulanmaya başlanan düzenlemenin vatandaşa sunduğu kolaylıklar...
Yeni Sistem ile Aile Hekimliği ve Hastane İlişkileri
-
Tetkikler Doğrudan Talep Edilebilecek:
- Aile hekimleri; röntgen, mamografi ve yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri doğrudan talep edebilecek.
-
Ekstra Kayda Gerek Kalmayacak:
- Hastalar, hastaneye gidip herhangi bir poliklinik kaydı yaptırmadan tetkiklerini çektirebilecek.
- Tetkik sonuçları, aile hekimlerinin ekranlarında görüntülenebilecek.
-
e-Nabız ile Kod Paylaşımı:
- Aile hekimleri, laboratuvar tetkikleri için istem yaptıktan sonra hastaya e-Nabız üzerinden özel bir kod üretecek ve paylaşacak.
-
Kodun Geçerlilik Süresi:
- Mamografi ve ultrason hariç, istem tarihinden itibaren 3 iş günü içinde hastaneye müracaat edilmezse kod geçersiz olacak.
-
Muayene İçin Ek Kontenjan:
- Aile hekimleri, MHRS üzerinden yalnızca kendi kayıtlı hastalarına özel kullanılabilecek kontenjanlardan faydalanabilecek.
- İkinci ve üçüncü basamak sağlık muayenelerinde standart işlem basamakları uygulanacak.
-
Sevk ve Hekim Notu Oluşturma:
- Aile hekimleri, hasta yönlendirmesi gerektiğinde sağlık bilgi yönetim sistemi üzerinden sevk veya hekim notu oluşturabilecek.
- Bu notlar, hastanedeki hekimler tarafından görülebilecek.
-
Geri Bildirim Notları:
- İkinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarındaki hekimler, aile hekimlerine geri bildirim notları yazabilecek.
- Aile hekimleri, bu geri bildirim notlarını kendi sağlık bilgi yönetim sisteminde görüntüleyebilecek.