Aile hekimliğinde kolay dönem! Sıra bekleme derdi sona eriyor

Aile hekimliğinde çalışan hekimler, ebeler ve hemşireler 5 günlük greve çıktı. 6-10 Ocak tarihleri arasında iş bırakacak olan aile hekimliklerinde ise yeni yılla birlikte dijital dönem başladı. Sağlık Bakanlığı vatandaşlara nefes aldıracak bir dizi düzenlemeye gitti.

Sabah'ın haberine göre; işte hastaneler ile aile hekimlikleri arasında dijital entegrasyonu sağlayan ve 1 Ocak itibarıyla tüm illerde uygulanmaya başlanan düzenlemenin vatandaşa sunduğu kolaylıklar...

Yeni Sistem ile Aile Hekimliği ve Hastane İlişkileri