Altının kilogram fiyatı 3 milyon 48 bin 798 liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 42 bin lira, en yüksek 3 milyon 48 bin 798 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 yükselişle 3 milyon 48 bin 798 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 35 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 454 milyon 134 bin 626 lira, işlem miktarı ise 1.478,58 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 4 milyar 665 milyon 120 bin 319 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, DenizBank, Say Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: