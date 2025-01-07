Doğalgaz bağlantı ücretlerine zam yapıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğalgaz bağlantı ve hizmet bedellerine yapılacak yeni zam oranlarını açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, doğalgaz hizmetleriyle ilgili bağlantı ve hizmet bedellerine yüzde 43,65 ile yüzde 77,96 arasında değişen oranlarda zam yapılacak.

Abone bedeline yüzde 77 zam

Oksijen'in haberine göre; Yeni düzenlemeyle, özellikle abone bağlantı bedeli dikkat çekici bir artış gösterdi. Yüzde 77,96 oranında artarak 6 bin 154 TL'ye çıkacak olan bu bedel, doğalgaz bağlantısı için yapılacak ödemeyi önemli ölçüde artıracak. Diğer hizmet kalemlerinde de belirgin fiyat artışları görüldü.

Bu yeni düzenleme, doğalgaz kullanıcıları için maliyetleri artırırken, yapılan zammın özellikle yeni abone bağlantı işlemleri ve çeşitli hizmetler için geçerli olacağı belirtildi.

Güncel fiyatlar şu şekilde:

Abone Bağlantı Bedeli: 6.154 TL (Yüzde 77,96) İlave Abone Bağlantı Bedeli: 5.353 TL/100m² (Yüzde 77,95) Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli: 3.471 TL/ilk 100m² (Yüzde 47,07)

Güvence Bedelleri

Kombi: 3.035 TL (Yüzde 45,42 )

Soba ve Merkezi Sistem: 2.673 TL (Yüzde 45,66 )

Ocak: 181 TL (Yüzde 43,65 )

Şofben: 362 TL (Yüzde 43,65 )



Diğer Bedeller

Sayaç Açma/Kapama Bedeli: 157 TL (Yüzde 46,72 )

Ön Ödemeli Sayaç Değişim Bedeli: 1.630 TL (Yüzde 47,11 )

Servis Kutusu Söküm Bedeli: 1.384 TL (Yüzde 47,07 )



Sayaç Tiplerine Göre İşlem Bedelleri