17 ilde 'GÜRZ-36' operasyonları: 65 şüpheli yakalandı
Son bir haftadır 17 ilde düzenlenen "GÜRZ-36" operasyonlarında, terör örgütü PKK/KCK'ya mensup olduğu belirlenen 65 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda silah ve dijital materyal ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 17 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen "GÜRZ-36" operasyonlarının detaylarını paylaştı.
17 ilde PKK/KCK'ya yönelik son 1 haftadır devam eden "GÜRZ-36 operasyonlarında; 65 Şüpheli Terör Örgütü Mensubu yakalandı ❗️Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 7, 2025
Çatışmanın, şiddetin, istikrarsızlığın tamamen tarihe karıştığı "Terörsüz Türkiye" hedefimiz için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz❗️
🚩Adana,. pic.twitter.com/nAz9HQZSgU
Operasyon Detayları:
Adana, Antalya, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da gerçekleştirilen operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü.
Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin:
- PKK/KCK terör örgütü içerisinde aktif faaliyet yürüttükleri,
- Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları,
- Terör örgütünün gençlik yapılanması içinde yer aldıkları ve
- Terör örgütüyle irtibatlı olarak finansal destek sağladıkları tespit edildi.
Ayrıca, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan kişilerin de yakalandığı bildirildi.
Ele Geçirilen Malzemeler:
Operasyonlar sırasında, çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve dijital materyal ele geçirildi.
"Terörsüz Türkiye" Hedefi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Çatışmanın, şiddetin ve istikrarsızlığın tamamen tarihe karıştığı 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."
Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve operasyonları başarıyla gerçekleştiren emniyet teşkilatına teşekkür etti.