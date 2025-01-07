17 ilde 'GÜRZ-36' operasyonları: 65 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 17 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen "GÜRZ-36" operasyonlarının detaylarını paylaştı.

17 ilde PKK/KCK'ya yönelik son 1 haftadır devam eden "GÜRZ-36 operasyonlarında; 65 Şüpheli Terör Örgütü Mensubu yakalandı ❗️



Çatışmanın, şiddetin, istikrarsızlığın tamamen tarihe karıştığı "Terörsüz Türkiye" hedefimiz için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz❗️



🚩Adana,. pic.twitter.com/nAz9HQZSgU Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 7, 2025

Operasyon Detayları:

Adana, Antalya, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da gerçekleştirilen operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin:

PKK/KCK terör örgütü içerisinde aktif faaliyet yürüttükleri,

Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları,

Terör örgütünün gençlik yapılanması içinde yer aldıkları ve

Terör örgütüyle irtibatlı olarak finansal destek sağladıkları tespit edildi.

Ayrıca, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan kişilerin de yakalandığı bildirildi.

Ele Geçirilen Malzemeler:

Operasyonlar sırasında, çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve dijital materyal ele geçirildi.

"Terörsüz Türkiye" Hedefi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çatışmanın, şiddetin ve istikrarsızlığın tamamen tarihe karıştığı 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve operasyonları başarıyla gerçekleştiren emniyet teşkilatına teşekkür etti.