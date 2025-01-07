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17 ilde 'GÜRZ-36' operasyonları: 65 şüpheli yakalandı

Son bir haftadır 17 ilde düzenlenen "GÜRZ-36" operasyonlarında, terör örgütü PKK/KCK'ya mensup olduğu belirlenen 65 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda silah ve dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ocak 2025 07:58, Son Güncelleme : 07 Ocak 2025 09:13
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17 ilde 'GÜRZ-36' operasyonları: 65 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 17 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen "GÜRZ-36" operasyonlarının detaylarını paylaştı.

Operasyon Detayları:

Adana, Antalya, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da gerçekleştirilen operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin:

  • PKK/KCK terör örgütü içerisinde aktif faaliyet yürüttükleri,
  • Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları,
  • Terör örgütünün gençlik yapılanması içinde yer aldıkları ve
  • Terör örgütüyle irtibatlı olarak finansal destek sağladıkları tespit edildi.

Ayrıca, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan kişilerin de yakalandığı bildirildi.

Ele Geçirilen Malzemeler:

Operasyonlar sırasında, çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve dijital materyal ele geçirildi.

"Terörsüz Türkiye" Hedefi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çatışmanın, şiddetin ve istikrarsızlığın tamamen tarihe karıştığı 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve operasyonları başarıyla gerçekleştiren emniyet teşkilatına teşekkür etti.

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