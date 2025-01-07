1 milyon TL'nin geri ödemesi kaç TL oldu? Konut kredilerinde dikkat çeken düşüş

Merkez Bankasının geçen yılın son toplantısında politika faiz oranını %50'den %47,50'ye çekmesi, 2024'te yıllık enflasyonun tahminlerin altında kalarak %44,38 olarak gerçekleşmesi ve ocak ayı toplantısında da yeni faiz indirimi beklentilerinin yükselmesiyle birlikte, gözler bir yandan tüketici kredisi faiz oranlarına çevrildi.

KONUTTA GERİLEME BAŞLADI

Özellikle ev hayali kuranlar konut kredisi faiz oranlarını yakın takibe aldı. Bankalar ise konut kredilerinde tüketicilerin merakla beklediği ilk faiz indirimi hamlesini yaptı. Geçen yılın ikinci yarısında %2,89 olan "en düşük konut kredisi" faiz oranı, bir bankada %2,79 seviyesine çekildi. Sınırlı bir düşüş olsa da bu gerileme, kredi faizlerinde de düşüş trendinin başladığını gösterdi.

EN UYGUN KONUT KREDİLERİ

Bankalar tarafında sunulan "en düşük konut kredisi" faiz oranlarına bakıldığında; 6 Ocak 2025 haftası itibarıyla %3 ve altındaki kredi teklifleri şöyle sıralandı:

-Ziraat Bankası %2,79 (Sadece 61-120 Ay Vadede)

-QNB Bank: %2,84

-Akbank: %2,89

-Albaraka: %2,95 (Dijital Konut Finansmanı)

-Alternatif Bank: %2,99

-Vakıf Katılım: %2,99 (Konut Finansmanı)

-İş Bankası: %3,00

1 MİLYON TL KREDİNİN GERİ ÖDEMESİ

Bankalarca sunulan en düşük oran olan %2,79'a göre hesaplama yapıldığında

-1 milyon TL kredinin 120 ayda geri ödemesinde taksitler, 28 bin 966 TL oluyor ve toplam geri ödeme de 3 milyon 493 bin 488 TL'yi buluyor.

-Yine 1 milyon TL'nin 60 ayda geri ödemesinde ise en düşük oran %2,84 olarak gerçekleşiyor. Bu oranla aylık taksitler 34 bin 903 TL ve toplam geri ödeme de 2 milyon 110 bin 533 TL oluyor.

RAKAMLAR NE DİYOR?

Söz konusu hesaplamalara bakıldığında; 120 ay vadede faiz yükü %249 ve 60 ayda da %111 olarak öne çıkıyor. Sektör temsilcileri, bu faiz yükünün de çok fazla olduğunu belirterek, konut kredisinde oranların %2 ve altına gerilediğinde daha cazip olabileceğini ifade ediyor.

SON AÇIKLANAN VERİLER

Bu arada TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre; Türkiye'de kredili (ipotekli) konut satışları geçen yılın Ocak-Kasım döneminde %21,30 geriledi ve 135 bin 209 adet oldu. Buna karşılık son aylarda konut satışlarında yaşanan yükselişle birlikte, kasım ayı özelinde kredili satışlar %315 arttı ve 21 bin 804 olarak gerçekleşti. Toplam içinde kredili satışların payı, kasımda %14,20 oldu.

Kaynak: Ömer Faruk Bingöl