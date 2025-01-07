Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni gelişme! Kan donduran talimat fezlekede

İstanbul'da bebek acil hastalarını anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek SGK'dan haksız kazanç sağlayan ve bu süreçte birçok bebeğin ölümüne neden olan 'yenidoğan çetesi' Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çeteye yönelik 4 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 14 şüpheli daha yakalandı, soruşturma tamamlandı, fezleke hazırlandı.

HEMŞİREDEN KAN DONDURAN İFADELER

Hazırlanan fezleke Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilirken, detaylar ortaya çıkmaya başladı. Şüpheli Çorlu Reyap Hastanesi Başhekim'i İbrahim Oktay hakkında konuşan hemşire Bahar Kınık'ın ifadeleri ise kan dondurdu.

Sabah'ın haberine göre;

"MÜDAHALEYİ BIRAKIN" DEMİŞ!

Halime Alkara bebeğin öldüğü gün, ölmeden önce durumunun ağırlaşması üzerine doktor Fırat Sarı'yı arayarak durumdan haberdar ettiğini söyleyen Bahar Kınık, Fırat Sarı'nın kendisine işi olduğunu, kötü bir bebek ile ilgilendiğini ifade edip gelmediğini ifade etti.

Fırat Sarı'nın gelmemesi üzerine bu durumdan yönetime, başhemşire Hilal Vatansever ve başhekim İbrahim Oktay'a hastane telefonuyla arayıp bildirdiğini söyleyen Bahar Kınık, "Bebek öldüğünde ben ve diğer ekip arkadaşlarım vardı. Bebeğin başında doktor yoktu. Biz yine bebeğe gerekli müdahaleleri yaptık. Fırat Sarı ile görüşen arkadaşım Ecem'e artık müdahaleyi bırakın demiş ancak arkadaşlarım ve ben doktor olmadığı için müdahaleyi bırakmadık" ifadelerini kullandı.

DOKTORA "SİGARA MOLASINDA" DEDİ

Bahar Kınık ifadesinin devamında, "İl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı denetim esnasında doktorun sigara molasında olduğunu söyledim. Başhekim, başhemşire, mesul müdür Yaşar bey ve Fırat Sarı böyle söylememi istedi" dedi.