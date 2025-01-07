'Aura' ile aramada 42 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışmalar sürerken, Yüksekova ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde dedektör köpek 'Aura' ile arama yapıldı. Aramada otomobilin depo kısmına gizlenmiş 42 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Hakkari Ceza ve İnfaz Kurumuna gönderildi.

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