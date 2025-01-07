'Aura' ile aramada 42 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta dedektör köpek 'Aura' ile yapılan aramada 42 kilo metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan sürücü çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Ocak 2025 08:42, Son Güncelleme : 07 Ocak 2025 08:44
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışmalar sürerken, Yüksekova ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde dedektör köpek 'Aura' ile arama yapıldı. Aramada otomobilin depo kısmına gizlenmiş 42 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Hakkari Ceza ve İnfaz Kurumuna gönderildi.