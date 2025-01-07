Mobil bankacılık havuzu büyüyor

Bahçeli: Boşa geçirecek bir saniyemiz bile yok
Bahçeli: Boşa geçirecek bir saniyemiz bile yok
DEM Parti'nin İmralı sonrası görüşme turu: CHP görüşmesi başladı
DEM Parti'nin İmralı sonrası görüşme turu: CHP görüşmesi başladı
IBAN'a para göndermek artık daha pahalı! EFT ücretlerine rekor zam
IBAN'a para göndermek artık daha pahalı! EFT ücretlerine rekor zam
Sahte diploma operasyonu: 161 şüpheliye gözaltı kararı
Sahte diploma operasyonu: 161 şüpheliye gözaltı kararı
Benzinden sonra: Motorine de zam geliyor
Benzinden sonra: Motorine de zam geliyor
1 milyon TL'nin geri ödemesi kaç TL oldu? Konut kredilerinde dikkat çeken düşüş
1 milyon TL'nin geri ödemesi kaç TL oldu? Konut kredilerinde dikkat çeken düşüş
17 ilde 'GÜRZ-36' operasyonları: 65 şüpheli yakalandı
17 ilde 'GÜRZ-36' operasyonları: 65 şüpheli yakalandı
Doğalgaz bağlantı ücretlerine zam yapıldı
Doğalgaz bağlantı ücretlerine zam yapıldı
Aile hekimliğinde kolay dönem! Sıra bekleme derdi sona eriyor
Aile hekimliğinde kolay dönem! Sıra bekleme derdi sona eriyor
Benzine zam geldi: Pompa satış fiyatına yansıdı
Benzine zam geldi: Pompa satış fiyatına yansıdı
Enflasyona nasıl dur denilecek? Reel sektör beklentiye göre zam yapıyor
Enflasyona nasıl dur denilecek? Reel sektör beklentiye göre zam yapıyor
Konya İl Emniyet Müdürlüğüne atama
Konya İl Emniyet Müdürlüğüne atama
Sitelerde aidat dönemi başladı: Genel Kurullara katılım önemli
Sitelerde aidat dönemi başladı: Genel Kurullara katılım önemli
KDK'dan kuryelerin güvenliği ve sosyal hakları için tavsiye
KDK'dan kuryelerin güvenliği ve sosyal hakları için tavsiye
Fabrika gibi okul! 1,6 milyon lira ciro yaptı, 408 bin lira vergi ödedi
Fabrika gibi okul! 1,6 milyon lira ciro yaptı, 408 bin lira vergi ödedi
MİT, 98 yıldır Türkiye'nin güvenliği için görevde
MİT, 98 yıldır Türkiye'nin güvenliği için görevde
MB: Tüketici enflasyonundaki yavaşlama sürüyor
MB: Tüketici enflasyonundaki yavaşlama sürüyor
Erdoğan: Fahiş fiyat uygulayanları boykot edin
Erdoğan: Fahiş fiyat uygulayanları boykot edin
Türk lirasının değeri 4 yılın zirvesinde
Türk lirasının değeri 4 yılın zirvesinde
Emekli maaşlarında artış ve yasal düzenleme gündemde
Emekli maaşlarında artış ve yasal düzenleme gündemde
CİMER'e başvuru suç örgütlerini çökerttirdi
CİMER'e başvuru suç örgütlerini çökerttirdi
AK Parti-DEM görüşmesi... AK Parti: Samimi ve olumlu bir görüşme gerçekleşti
AK Parti-DEM görüşmesi... AK Parti: Samimi ve olumlu bir görüşme gerçekleşti
Önder Kahveci: Memura yüzde 11 kendi alacaklarına yüzde 44 zam yaptılar
Önder Kahveci: Memura yüzde 11 kendi alacaklarına yüzde 44 zam yaptılar
Yeni yılın ilk listesi: Çikolatada cinsel ilaç maddesi çıktı
Yeni yılın ilk listesi: Çikolatada cinsel ilaç maddesi çıktı
A101'lerde satılan Birşah sütlerde su çıktı
A101'lerde satılan Birşah sütlerde su çıktı
İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 46.9'luk zam teklifi reddedildi
İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 46.9'luk zam teklifi reddedildi
5 ilde ekmeğe zam geldi
5 ilde ekmeğe zam geldi
Türkiye nüfusu yaşlanıyor: Yeni bir kurul oluşturuldu
Türkiye nüfusu yaşlanıyor: Yeni bir kurul oluşturuldu
Emekli ve memura refah payı verilecek mi?
Emekli ve memura refah payı verilecek mi?
Karayolları 41 sözleşmeli personel alacak
Karayolları 41 sözleşmeli personel alacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Mobil bankacılık havuzu büyüyor

Türkiye'de mobil bankacılık kullanıcı sayısı 115 milyonu aşarak finansal sistemin dijital dönüşümünde önemli bir kilometre taşı oldu. İşlem hacmi 33 trilyon TL'yi geçerken, sağladığı konfor ve teknolojik yenilikler mobil bankacılığı geleceğin ekonomik dinamiği haline getiriyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 07 Ocak 2025 08:52, Son Güncelleme : 07 Ocak 2025 09:10
Yazdır
Mobil bankacılık havuzu büyüyor

Türkiye, son yıllarda mobil bankacılık alanında önemli bir gelişim kaydederek, finans sektörünün altyapısı dijitalleşmeyi başardı. Artan kullanıcı sayısı, işlem hacmindeki büyüme ve bankaların teknolojiye yaptığı yatırımlar, mobil bankacılığın sadece bir hizmet değil, aynı zamanda ekonomik bir itici güç haline gelmesini sağladı.

KULLANICI SAYISINDA REKOR ARTIŞ

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) Eylül 2024 dönemine ilişkin açıkladığı verilere göre, mobil bankacılık hizmetlerini kullanan bireysel ve kurumsal toplam müşteri sayısı 115 milyon 816 bine ulaştı. Bu sayı, 2018'deki 40 milyon civarındaki kullanıcı sayısıyla kıyaslandığında ciddi bir sıçramayı temsil ediyor. Özellikle genç ve teknolojiye yatkın nüfusun yoğun olduğu Türkiye'de, akıllı telefonların yaygınlaşması mobil bankacılığı cazip bir seçenek haline getirdi. TBB verilerine göre, kullanıcıların büyük kısmı finansal işlemleri için öncelikli olarak mobil bankacılığı tercih ediyor.

İŞLEMLER İÇİN ARTIK ANA KANAL HALİNE GELDİ

Mobil bankacılık üzerinden yapılan finansal işlemlerin hacmi de dikkat çekici seviyelere ulaştı. 2024'ün Temmuz-Eylül döneminde, mobil bankacılık hizmetleri aracılığıyla gerçekleştirilen toplam işlem sayısı 2 milyar 464 milyon olarak kaydedilirken, bu işlemlerin toplam tutarı 33 trilyon TL'yi aştı. Fatura ödemeleri, para transferleri, yatırım işlemleri ve kredi başvuruları gibi hizmetler, mobil platformlar aracılığıyla hızla ve kolaylıkla gerçekleştiriliyor. İşlem hacmindeki bu büyüme, ekonominin dijitalleşme yönündeki eğilimini ve mobil bankacılığın ekonomiye olan etkisini gözler önüne seriyor.

PANDEMİ DÖNEMİ DÖNÜM NOKTASI OLDU

Pandemi, dijital bankacılık ve özellikle mobil bankacılık kullanımında adeta bir dönüm noktası oldu. Şube ziyaretlerinin zorlaşmasıyla kullanıcılar dijital hizmetlere yöneldi. Bu süreçte bankalar, mobil uygulamalarını yenileyerek kullanıcıların işlemlerini kolaylaştıracak yeni özellikler sundu. Özellikle KOBİ'ler, ticari işlemlerini mobil platformlara taşıyarak finansal süreçlerini hızlandırdı.

Bu durum, sadece bireysel müşteriler değil, aynı zamanda ekonomik aktörler açısından da mobil bankacılığın ne denli önemli bir hale geldiğini gösterdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber