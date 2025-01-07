FETÖ üyelerine para transferi gerçekleştiren 22 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY'nin şirketler yapılanması ve söz konusu şirketler aracılığıyla yerine getirilen terörizmin finansmanı eylemleri ile ilgili çalışma yapıldı.

Daha önce yürütülen soruşturmalarda etkin pişmanlık kapsamında savunma veren örgüt üyelerinin beyanları, mali analiz raporları, örgüt üyelerinin dijital materyal inceleme tutanaklarında yer alan delillerden hareketle; 'Yusuf/Yusuf Ailesi' olarak adlandırılan, örgüt mensubiyetinden dolayı kamu görevinden çıkarılmış/adli işlem görmüş ve örgüt üyeliğinden cezaevinde bulunan örgüt üyeleri ve ailelerine, temin ettikleri paraları kurye aracılığıyla elden veya ATM'lerden kartsız işlemler aracılığıyla dağıttığı, bu şekilde örgüte maddi destek sağladığı tespit edilen ve aktif olarak finans yapılanmasında eylemlerde bulundukları tespit edilen 20'si daha önce kamu görevinden çıkarılmış 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerin 22'si yakandı. Kalan şüphelinin yakalanması çalışmaları ile yakalananların sorgulamalarına devam ediliyor.