Milan tarihi zaferle Süper Kupa'yı kazandı
İtalya Süper Kupa Finali'nde Milan, Suudi Arabistan'da oynanan mücadelede ezeli rakibi Inter'i 3-2 mağlup ederek kupaya uzandı. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Milan, ikinci yarıda gösterdiği etkileyici performansla maçı çevirerek Süper Kupa şampiyonluk sayısını Inter ile eşitledi. Hakan Çalhanoğlu, sakatlık nedeniyle 35. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.
İtalya Süper Kupa Final mücadelesi Suudi Arabistan'da oynandı. Yarı finalde Atalanta'yı 2-0 geçen Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İnter, Juventus'u eleyen Milan ile karşı karşıya geldi.
Milan 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak kupaya uzanan taraf oldu.
Inter'de sakatlanan Hakan Çalhanoğlu, 35. dakikada yerini Asllani'ye bıraktı.
MILAN ŞAMPİYONLUK SAYILARINI INTER'LE EŞİTLEDİ
Bununla birlikte Milan Süper Kupa sayısını 8'e çıkardı ve ezeli rakibi Inter'le şampiyonluk sayılarını eşitledi.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
19' Morata'nın şutunda kaleci topu kornere çelmeyi başardı.
35' Inter'de sakatlanan Hakan Çalhanoğlu, yerini Asllani'ye bıraktı.
45+1' Lautaro Martinez, dengesiz yakalanan Milan savunmasını eksiltti ve köşeye yerden vuruşla takımını öne geçirdi.
47' Mehdi Taremi farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.
52' Theo Hernandez, Milan adına attığı golle farkı bire indirdi.
80' Pulisic ceza sahasına yerden çevrilen topta dönerek vuruşunu yaptı ve skora eşitliği getirdi.
90+3' Leao'nun getirdiği topta Tammy Abraham golü attı ve Milan'ı maçta öne geçirdi.
İLK 11'LER
Inter: Sommer, Bisseck, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Taremi, Lautaro.
Milan: Maignan, Emerson, Tomori, Thiaw, Theo, Musah, Fofana, Jimenez, Reijnders, Pulisic, Morata.