Suudi Arabistan'da 'Allah kerim, Fatih Terim' tezahüratları
Fatih Terim, Al-Shabab'ın başında ilk resmi maçına Kral Kupası'nda çıktı ve takımı çeyrek finalde Al-Fayha'yı 2-1 mağlup ederek galibiyetle tanıştı. Maçın ardından tribünleri selamlayan Terim ve oyuncularına taraftarlar coşkulu tezahüratlarla destek verdi. "Allah kerim, Fatih Terim" sloganları, statta büyük bir yankı uyandırdı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ocak 2025 09:20, Son Güncelleme : 07 Ocak 2025 09:32
Fatih Terim, Al-Shabab'ın başında ilk resmi maçına Kral Kupası'nda çıktı. Terim'in öğrencileri çeyrek finalde Al-Fayha'yı 2-1 yendi.
Kupa maçının ardından Al-Shabab takımı ve Fatih Terim, tribünleri selamladı. Al-Shabab taraftarları, Fatih Terim'e tezahüratlarda bulundu.
Tribünlerde, "Allah kerim, Fatih Terim" tezahüratları yapıldı.