Sahte diploma operasyonu: 161 şüpheliye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, "Resmi Belgede Sahtecilik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet ve Bilişim Sistemine Girme" suçlarına ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı adına sahte olarak üretilmiş ikiz elektronik imza kullanarak:

Üniversite mezuniyet belgelerinin düzenlendiğini,

Sürücü belgesi yazılı ve direksiyon sınav sonuçlarının değiştirilerek başarılı duruma getirildiğini tespit etti.

161 Şüpheli Tespit Edildi

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen teknik analizler ve incelemeler sonucunda, kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz erişim sağlayan, bu sistemlerde değişiklik ve eklemeler yaparak menfaat elde eden 161 şüpheli belirlendi.

23 İlde Eş Zamanlı Operasyon

07 Ocak 2025 tarihinde Ankara merkezli 23 ilde düzenlenen operasyonlarda, 73 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 88 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmaları titizlikle devam ediyor.