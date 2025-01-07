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Bin 616 yeni hekim ataması yapıldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "1616 yeni hekimimizin atamasını yaptık, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Hekimlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ocak 2025 09:27, Son Güncelleme : 07 Ocak 2025 09:30
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Bin 616 yeni hekim ataması yapıldı

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 120. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında illerin sağlık ihtiyaçlarına yönelik yeni doktor atamalarının gerçekleştirildiğini belirtti.

Sağlık hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Memişoğlu, "1616 yeni hekimimizin atamasını yaptık, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Hekimlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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