Bin 616 yeni hekim ataması yapıldı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "1616 yeni hekimimizin atamasını yaptık, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Hekimlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.
Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 120. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında illerin sağlık ihtiyaçlarına yönelik yeni doktor atamalarının gerçekleştirildiğini belirtti.
Sağlık hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Memişoğlu, "1616 yeni hekimimizin atamasını yaptık, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Hekimlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
1.616 yeni hekimimizin atamasını yaptık, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Hekimlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum.Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) January 7, 2025
120. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında illerimizin sağlık ihtiyaçlarına yönelik yeni doktor atamalarımızı gerçekleştirdik.
Sağlık.