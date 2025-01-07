Arda Güler'den şov! Real Madrid kral kupası'nda fark attı
İspanya Kral Kupası son 32 turunda Real Madrid, Deportiva Minera'yı deplasmanda 5-0'lık net bir skorla mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Maçta Arda Güler, iki gol atarak yıldızlaşırken diğer golleri Valverde, Camavinga ve Luka Modric kaydetti. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen eflatun beyazlılar, güçlü kadrosuyla kupada iddiasını sürdürdü.
?İspanya Kral Kupası son 32 turunda Deportiva Minera ile Real Madrid karşı karşıya geldi.
Eflatun beyazlılar baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 5-0 kazandı. Real Madrid'in gollerini Arda Güler (2), Valverde, Camavinga ve Luka Modric kaydetti.
İspanyol devi bir üst tura yükseldi.
DEPORTIVA MINERA 0-5 REAL MADRID
1' Maç başladı.
3' Karşı karşıya pozisyonda Endrick'in aşırtmasını kaleci kornere çeldi.
5' Real Madrid, Valverde'nin golüyle maçın başında öne geçti.
13' Fran Garcia'nın arka direğe kesti ortayı Camavinga kafa vuruşu ile ağlara gönderdi.
Arda Güler ve Endrick, forvet mevkilerinde oynuyor.
28' Ceza sahası içinde topu alan Arda Güler, topu sağına çekip kaleye şut çekti. Rakipten seken top ağlara girdi.
İlk yarı sona erdi.
İkinci yarının başında Valverde'nin yerine Ceballos oyuna girdi.
55' Luka Modrid farkı 4'e çıkardı.
88' Arda Güler kendisinin 2, takımının 5. golünü attı.
İLK 11'LER
Minera: Fran Martinez, Herededo, Molina, Vera, Britos, Francis Ferron, Monty,
Petcoff, Omar Perdomo, Pipo, Jose Mas
Real Madrid: Lunin, Lorenzo, Asencio, Diego Aguado, Fran Garcia, Valverde, Camavinga, Brahim, Arda Güler, Endrick