IBAN'a para göndermek artık daha pahalı! EFT ücretlerine rekor zam

Yeni yıl zammı kervanına bankalar da katıldı. 2025 itibarıyla gıdadan giyime kadar birçok ürünün fiyatı artarken son zam haberi ise bankalardan geldi. Bankalar farklı bankalara yapılan para transfer işlemi olan EFT ücretlerine büyük zam yaptı.

ÜCRET 160 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Türkiye Gazetesinden Mesut Şahin'in haberine göre; Bugün itibarıyla EFT ücretlerine yüzde 44,38 oranında zam geldi. Yeni EFT ücretleri 6,39 TL'den, 159,97 liraya kadar çıkıyor.

İşte transfer edilecek tutara göre alınacak EFT ücretleri:

6.300 TL'ye kadar yapılacak para transferlerinde 4,43 TL olan EFT işlemi 6,39 TL'ye,

6 bin 300 lira ile 304 bin 800 lira arasında yapılacak işlemlerde ise EFT komisyonu 8,86 TL'den 12,79 TL'ye çıktı.

304 bin 800 liranın üzerinde yapılacak her işlemde ise bankalar, müşterilerinden 159,97 lira komisyon alacak.