Adana'da yakalanan 2 IŞİD zanlısı tutuklandı
Adana'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) incelemesinde M.E.K. ve A.İ'nin banka hesaplarında yaklaşık 5 milyon lira para hareketi olduğu tespit edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2025 10:12, Son Güncelleme : 07 Ocak 2025 10:26
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD'in faaliyetlerinin deşifre edilmesi için çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, bu kapsamda yaptıkları araştırmayla Suriye'deki savaş mağdurlarına gönderme bahanesiyle halktan para toplayıp çatışma bölgelerindeki örgüt mensuplarına aktardıkları öne sürülen M.E.K. (27) ve A.İ. (33) ile daha önce örgüt adına Suriye'de silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen İ.Ö'yü (35) operasyonla yakaladı.