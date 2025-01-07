Adana'da yakalanan 2 IŞİD zanlısı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD'in faaliyetlerinin deşifre edilmesi için çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, bu kapsamda yaptıkları araştırmayla Suriye'deki savaş mağdurlarına gönderme bahanesiyle halktan para toplayıp çatışma bölgelerindeki örgüt mensuplarına aktardıkları öne sürülen M.E.K. (27) ve A.İ. (33) ile daha önce örgüt adına Suriye'de silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen İ.Ö'yü (35) operasyonla yakaladı.