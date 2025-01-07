Otomotiv pazarında bir ilk! Elektrikli satışları dizeli geçti

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin açıkladığı 2024 yılı verilerine göre 2024'te otomobil satışları rekor kırarken, elektrikli pazarındaki büyüme özellikle dikkat çekti. Yayınlanan ODMD raporuna göre Aralık ayında yüzde 100 elektrikli otomobil satışları yüzde 91.3 artışla 21 bin 598 adet olarak gerçekleşti ve pazardan aldıkları pay rekor seviye olan yüzde 16.0'ya ulaştı.

2024 yılı toplamında ise elektrikli satışları yüzde 51.7 artış göstererek 99 bin 849 adede yükseldi. Binek otomobil pazarından aldıkları pay rekor seviye olan yüzde 10.1'e çıktı. 2023'te 65 bin 562 adet elektrikli otomobil satışı kayıtlara geçmiş ve toplam pazardan yüzde 6.8 pay almıştı. Öte yandan benzinli otomobillerin 2024'te pazar payı yüzde 60.1, hibritlerin yüzde 18.8 olarak kaydedildi. Dizel otomobillerin payı ise yüzde 10'un altına inerek, raporlara yüzde 9.8 olarak geçti.

TOGG TEK MODELLE LİDER OLDU

Türkiye'nin en çok satan elektrikli otomobili Togg T10X oldu. Bu noktada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise pazarda yer alan rakiplerinin farklı segmentlerde birden çok modeli satışa sunmasına rağmen, T10X tek model satışı ile liderliği korumuş olması. 2025 Yılında T10F modelinin de satışa sunulmasıyla Togg'un pazardaki model sayısı 2'ye yükselecek. 2024 Yılında Türkiye'de en çok elektrikli otomobil satan ikinci marka ise Tesla oldu. 2024 Yılı elektrikli otomobil satışlarında dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise BYD'nin 12 ay yerine sadece aralık ayı satışlarının toplamı ile listeye 8'inci sırdan girmiş olması.

2024 Yılında Türkiye'de En Çok Satılan İlk 10 Elektrikli Otomobil Markası

Marka Satış Adedi Pazar Payı TOGG 30.093 %30.2 TESLA 11.534 %11.5 BMW 10.181 %10.2 MERCEDES 5.164 %5.19 KG MOBILITY 5.094 %5.12 HYUNDAI 4.945 %4.97 PEUGEOT 4.435 %4.46 BYD 3.800 %3.82 MINI 3.635 %3.65 OPEL 2.671 %2.68

Kaynak: Ali Çelik