Ankara'da AVM'de tekme ve yumruklar havada uçuştu

AVM içerisinde gençlerin kavga ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir alışveriş merkezinde müşteri oldukları iddia edilen iki grup arasında kavga çıktı.

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