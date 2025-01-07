Ankara'da AVM'de tekme ve yumruklar havada uçuştu
Ankara'da bir AVM'de müşteriler arasında çıkan tekmeli yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2025 10:27, Son Güncelleme : 07 Ocak 2025 10:30
Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir alışveriş merkezinde müşteri oldukları iddia edilen iki grup arasında kavga çıktı.
Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle son buldu.
YAŞANANLAR KAMERADA
AVM içerisinde gençlerin kavga ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.