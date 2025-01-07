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Bu üniversiteye tasarruf tedbirleri uygulanmıyor mu?

Marmara Üniversitesi yılın son iki günü üç yüze yakın sayıda öğretim görevlisi/araştırma görevlisi kadrosu ilan etti!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ocak 2025 12:00, Son Güncelleme : 07 Ocak 2025 12:49
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Bu üniversiteye tasarruf tedbirleri uygulanmıyor mu?

Kamuda sıkı tasarruf tedbirlerinin uygulandığı alanların başında personel alımlarının sınırlandırılması geliyor.


Genel olarak tüm kamu kurumlarına tahsis edilen izinler 2024 yılında oldukça azaltıldı!


Özellikle, üniversitelere öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımları için her yıl iki defa atama izni verilirken, bu yıl Cumhurbaşkanı tarafından sadece bir defa dağıtım yapıldı. Dolayısıyla, devlet üniversiteleri önceki yıllara göre daha sınırlı sayıda araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi temin etmek durumunda kaldı.


Fakat, istisnai durumu bilmemekle birlikte akademik alımlarda tasarruf tedbirlerinin uygulanmadığı aksine daha yüksek sayıda araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi almak üzere ilana çıkan tek bir üniversitemiz var.


MARMARA ÜNİVERSİTESİ!

İlgili üniversite 30 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2024 tarihlerinde ayrı ayrı olmak üzere 300'e yakın sayıda araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi temin etmek üzere Resmi Gazete'de ilana çıktı.


Bugüne kadar ülke düzeyinde bir üniversiteye bu kadar yüksek sayıda akademik kadronun tahsis edildiği bir dönem olmuş mudur diye insan ister istemez merak ediyor!


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımıza soralım.
-Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne aynı anda 10 araştırma görevlisi kadrosu tahsisini zorunlu kılan ölçüt nedir?


-Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünde halihazırda 20 araştırma görevlisi görev yapmakta iken, 10 araştırma görevlisi kadrosu daha ilan etmeyi zorunlu kılan ölçüt nedir?


-Benzer akademik kadro ve öğrenci sayısında olan üniversitelere de bu düzeyde araştırma görevlisi kadrosu tahsisi yapılmış mıdır?


-Sadece Rektörlük birimine tahsis edilen 12 öğretim görevlisi kadrosu hangi hizmetlerin bir gereği olarak ilan edilmiştir?


Diğer taraftan, Marmara Üniversitesi gibi araştırma üniversitesi statüsünde olan birkaç üniversiteye baktığımızda;


Atatürk Üniversitesi 14 öncelikli alanda, 15 normal araştırma görevlisi, 16 öğretim görevlisi olmak üzere 45,


Ankara Üniversitesi 15 öncelik alanda, 12 normal araştırma görevlisi, 13 öğretim görevlisi olmak üzere 40,


Gazi Üniversitesi 13 öncelikli alanda, 10 normal araştırma görevlisi, 15 öğretim görevlisi olmak üzere 38,


Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alabilirken Marmara Üniversitesinin 9-10 katı alım yapabilmesinin izahı nedir anlamakta güçlük çekiyoruz.


Bu soruları sorarken şu yanlış anlaşılma lütfen olmasın!


Keşke akademik kadro istihdamı daha fazla sayıda olsa, özellikle bölümlerin en çok ihtiyaç duyduğu araştırma görevlisi kadroları daha yüksek sayıda tüm üniversitelere tahsis edilebilse.


Türk yükseköğretim sistemini daha ileriye taşımak ve ülkemiz teknoloji atılımlarına daha fazla katma değer üretmek üzere çeşitli politikalar üretilirken, tüm bu araçların yegane uygulayıcıları olan bilim insanlarının istihdamının tek bir üniversiteye özgü kılınmış olması, diğer yükseköğretim kurumlarının bilimsel politikaların uygulanması noktasındaki yolculuğa çok gerilerden başlamak zorunda bırakılmasını anlamak gittikçe zorlaşıyor maalesef.


Özetle, derdimiz bağcıyı dövmek kesinlikle değil, derdimiz üzümlerin dengeli dağıtımında!


Hele ki tasarruf tedbirleri denilen bu dönemde.


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