GİB her sorgulama işleminden para alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinde yer alan, üçüncü kişilerle paylaşılabilecek bilgilerin; genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ve tüzel kişilerle paylaşılması karşılığında sorgu veya dönen kayıt başına 0,35 TL'den az olmamak üzere katılma payı alınmasına karar verdi.

Ekonomim'den Şeyda Uyanık'ın haberine göre; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 413 üncü maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verdiği yetkiye istinaden, 31.12.2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde, Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinde yer alan ve mezkür Kanunun 5 inci maddesi kapsamında üçüncü kişilerle paylaşılabilecek bilgilerin; söz konusu 5'inci madde hükümleri çerçevesinde genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ve tüzel kişilerle paylaşılması karşılığında katılma payı ödenmesine karar verildi.

Hangi sorgulara para ödenecek?

Yapılacak sorgularda, vergi kimlik numarası doğrulama hizmeti, vergi kimlik numarası sorgulama hizmeti, T.C. kimlik numarası doğrulama hizmeti, T.C. kimlik numarası sorgulama hizmeti ve vergi levhası doğrulama hizmetlerinden ücret alınacak.

İşte, şirketlerden, noterlerden, odalardan alınacak hizmet bedelleri:

Kimler ödeme yapacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bilgileri sistemlerden alan şu Kurum ve kuruluşlardan katılma payı alacak:

. Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ve tüzel kişilerle (Bankalar ve Ticaret Şirketleri gibi),

. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşlarından, (Mali Müşavirler Odaları, TÜRMOB, Barolar, Barolar Birliği, Ticaret ve Sanayi Odaları, Noterler, Esnaf odaları, Mimar ve Mühendisler Odaları, Tabipler Birliği gibi)

Katılma payının tutarı, sorgulanan veya dönen verinin sayısı, boyutu ve kapsamı, verinin sorgulama dışında toplu olarak paylaşılması durumunda paylaşılan verinin sayısı, boyutu, kapsamı ve mükellef sayısı ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek.

Veriye erişim servisleri üzerinden vergi kimlik numarası ya da T.C. kimlik numarası ile yapılan sorgu başına katılım payı alınacak.

Katılım payı ödemesi nasıl yapılacak?

Kurum ve kuruluşlardan alınan katılım paylarında tahsilat şu şekilde olacak:

- Katılma payları, takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından paylaşılan veriler üzerinden hesaplanır ve üç aylık dönemi takip eden ayın sonuna kadar veri paylaşılanlara bildirilecek.

- Süresinde ödeme yapmayanlara ödeme yapılıncaya kadar bilgi paylaşımı yapılmayacak.

- Süresinde ödenmeyen katılma payları gecikme zammı ile Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre vergi dairelerince takip ve tahsil edilecek.