Ali Yalçın: Yüzde 11,54'lük zammı kabul etmiyoruz!
Ali Yalçın: Yüzde 11,54'lük zammı kabul etmiyoruz!
Bakan Işıkhan: En düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltiliyor
Bakan Işıkhan: En düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltiliyor
Devlet hastanesinde skandal! Sağlık memuru röntgenci çıktı
Devlet hastanesinde skandal! Sağlık memuru röntgenci çıktı
İmralı sonrası görüşme turu: CHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi
İmralı sonrası görüşme turu: CHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi
Sosyal medya akımlarına dikkat! Gençlerin hayatı tehlikede
Sosyal medya akımlarına dikkat! Gençlerin hayatı tehlikede
GİB her sorgulama işleminden para alacak
GİB her sorgulama işleminden para alacak
IBAN'a para göndermek artık daha pahalı! EFT ücretlerine rekor zam
IBAN'a para göndermek artık daha pahalı! EFT ücretlerine rekor zam
Sahte diploma operasyonu: 161 şüpheliye gözaltı kararı
Sahte diploma operasyonu: 161 şüpheliye gözaltı kararı
Benzinden sonra: Motorine de zam geliyor
Benzinden sonra: Motorine de zam geliyor
1 milyon TL'nin geri ödemesi kaç TL oldu? Konut kredilerinde dikkat çeken düşüş
1 milyon TL'nin geri ödemesi kaç TL oldu? Konut kredilerinde dikkat çeken düşüş
17 ilde 'GÜRZ-36' operasyonları: 65 şüpheli yakalandı
17 ilde 'GÜRZ-36' operasyonları: 65 şüpheli yakalandı
Doğalgaz bağlantı ücretlerine zam yapıldı
Doğalgaz bağlantı ücretlerine zam yapıldı
Aile hekimliğinde kolay dönem! Sıra bekleme derdi sona eriyor
Aile hekimliğinde kolay dönem! Sıra bekleme derdi sona eriyor
Benzine zam geldi: Pompa satış fiyatına yansıdı
Benzine zam geldi: Pompa satış fiyatına yansıdı
Enflasyona nasıl dur denilecek? Reel sektör beklentiye göre zam yapıyor
Enflasyona nasıl dur denilecek? Reel sektör beklentiye göre zam yapıyor
Konya İl Emniyet Müdürlüğüne atama
Konya İl Emniyet Müdürlüğüne atama
Sitelerde aidat dönemi başladı: Genel Kurullara katılım önemli
Sitelerde aidat dönemi başladı: Genel Kurullara katılım önemli
KDK'dan kuryelerin güvenliği ve sosyal hakları için tavsiye
KDK'dan kuryelerin güvenliği ve sosyal hakları için tavsiye
Fabrika gibi okul! 1,6 milyon lira ciro yaptı, 408 bin lira vergi ödedi
Fabrika gibi okul! 1,6 milyon lira ciro yaptı, 408 bin lira vergi ödedi
MİT, 98 yıldır Türkiye'nin güvenliği için görevde
MİT, 98 yıldır Türkiye'nin güvenliği için görevde
MB: Tüketici enflasyonundaki yavaşlama sürüyor
MB: Tüketici enflasyonundaki yavaşlama sürüyor
Erdoğan: Fahiş fiyat uygulayanları boykot edin
Erdoğan: Fahiş fiyat uygulayanları boykot edin
Türk lirasının değeri 4 yılın zirvesinde
Türk lirasının değeri 4 yılın zirvesinde
Emekli maaşlarında artış ve yasal düzenleme gündemde
Emekli maaşlarında artış ve yasal düzenleme gündemde
CİMER'e başvuru suç örgütlerini çökerttirdi
CİMER'e başvuru suç örgütlerini çökerttirdi
AK Parti-DEM görüşmesi... AK Parti: Samimi ve olumlu bir görüşme gerçekleşti
AK Parti-DEM görüşmesi... AK Parti: Samimi ve olumlu bir görüşme gerçekleşti
Önder Kahveci: Memura yüzde 11 kendi alacaklarına yüzde 44 zam yaptılar
Önder Kahveci: Memura yüzde 11 kendi alacaklarına yüzde 44 zam yaptılar
Yeni yılın ilk listesi: Çikolatada cinsel ilaç maddesi çıktı
Yeni yılın ilk listesi: Çikolatada cinsel ilaç maddesi çıktı
A101'lerde satılan Birşah sütlerde su çıktı
A101'lerde satılan Birşah sütlerde su çıktı
İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 46.9'luk zam teklifi reddedildi
İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 46.9'luk zam teklifi reddedildi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

GİB her sorgulama işleminden para alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), şirket, odalar, barolar ve noterlerin interaktif vergi dairesi, gelir idaresi sitesi ve dijital vergi dairesi üzerinden yaptığı tüm sorgulardan artık para alacak.

Haber Giriş : 07 Ocak 2025 11:14, Son Güncelleme : 07 Ocak 2025 11:25
Yazdır
GİB her sorgulama işleminden para alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinde yer alan, üçüncü kişilerle paylaşılabilecek bilgilerin; genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ve tüzel kişilerle paylaşılması karşılığında sorgu veya dönen kayıt başına 0,35 TL'den az olmamak üzere katılma payı alınmasına karar verdi.

Ekonomim'den Şeyda Uyanık'ın haberine göre; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 413 üncü maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verdiği yetkiye istinaden, 31.12.2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde, Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinde yer alan ve mezkür Kanunun 5 inci maddesi kapsamında üçüncü kişilerle paylaşılabilecek bilgilerin; söz konusu 5'inci madde hükümleri çerçevesinde genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ve tüzel kişilerle paylaşılması karşılığında katılma payı ödenmesine karar verildi.

Hangi sorgulara para ödenecek?

Yapılacak sorgularda, vergi kimlik numarası doğrulama hizmeti, vergi kimlik numarası sorgulama hizmeti, T.C. kimlik numarası doğrulama hizmeti, T.C. kimlik numarası sorgulama hizmeti ve vergi levhası doğrulama hizmetlerinden ücret alınacak.

İşte, şirketlerden, noterlerden, odalardan alınacak hizmet bedelleri:

Kimler ödeme yapacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bilgileri sistemlerden alan şu Kurum ve kuruluşlardan katılma payı alacak:

. Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ve tüzel kişilerle (Bankalar ve Ticaret Şirketleri gibi),

. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşlarından, (Mali Müşavirler Odaları, TÜRMOB, Barolar, Barolar Birliği, Ticaret ve Sanayi Odaları, Noterler, Esnaf odaları, Mimar ve Mühendisler Odaları, Tabipler Birliği gibi)

Katılma payının tutarı, sorgulanan veya dönen verinin sayısı, boyutu ve kapsamı, verinin sorgulama dışında toplu olarak paylaşılması durumunda paylaşılan verinin sayısı, boyutu, kapsamı ve mükellef sayısı ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek.

Veriye erişim servisleri üzerinden vergi kimlik numarası ya da T.C. kimlik numarası ile yapılan sorgu başına katılım payı alınacak.

Katılım payı ödemesi nasıl yapılacak?

Kurum ve kuruluşlardan alınan katılım paylarında tahsilat şu şekilde olacak:

- Katılma payları, takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından paylaşılan veriler üzerinden hesaplanır ve üç aylık dönemi takip eden ayın sonuna kadar veri paylaşılanlara bildirilecek.

- Süresinde ödeme yapmayanlara ödeme yapılıncaya kadar bilgi paylaşımı yapılmayacak.

- Süresinde ödenmeyen katılma payları gecikme zammı ile Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre vergi dairelerince takip ve tahsil edilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber