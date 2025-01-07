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Rekabet Kurumu 311 birleşme, devralma ve özelleştirme işlemini inceledi

Rekabet Kurumu, geçen yıl 311 birleşme, devralma ve özelleştirme işlemini incelemeye aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2025 11:24, Son Güncelleme : 07 Ocak 2025 11:26
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Rekabet Kurumu 311 birleşme, devralma ve özelleştirme işlemini inceledi

Kurum, "2024 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu"nu yayımladı.

Buna göre, geçen yıl Kurum tarafından 311 birleşme, devralma ve özelleştirme işlemi incelendi.

Özelleştirmeler hariç, bunlardan 131'inde hedef şirket Türkiye kökenli olurken bunların işlem bedeli 191 milyar 917 milyon lira oldu. Aynı dönemde toplam işlem bedeli yaklaşık 31 milyar 363 milyon lira olan 6 özelleştirmeye ilişkin inceleme yürütüldü. Böylece, 2024 yılında Türkiye kökenli şirketler için bildirilen 137 işlemin bedeli yaklaşık 223 milyar lira olarak belirlendi.

Hedef şirketin geçen sene Türkiye kökenli olduğu birleşme ve devralmalar içinde en çok işlem 23 ile "bilgisayar programlama, danışmanlık ile ilgili faaliyetler", en yüksek işlem değeri ise "mağazalar, tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan perakende ticaret" alanlarında gerçekleşti.

Aynı dönemde incelenen 6 özelleştirme, "elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı", "kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor" ile "imalat" sektörünün muhtelif alt kollarına ilişkin olurken bildirilen en yüksek bedelli özelleştirme 16 milyar 522 milyon lira ile "kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor" alanında kaydedildi.

Ortalama 12 günde karara bağlandı

Yabancı yatırımcılarca geçen yıl 47 ayrı birleşme ve devralma işleminde Türkiye kökenli şirketlere yatırım yapılması öngörüldü. Bu yatırımcılar arasında işlem bazında ilk sırada 7 ile Hollanda, ikinci sırada 6 ile Fransa kökenliler yer aldı. Hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu bu işlemlerde yabancı yatırımcılarca gerçekleştirileceği bildirilen yatırım tutarı 99 milyar lirayı geçti.

Yabancıların geçen sene yurt dışında gerçekleştirdiği 164 birleşme ve devralma işlemi de incelendi. Bu işlemlerde bildirilen toplam işlem bedeli 17 trilyon 186 milyar lira oldu. Yabancıların Türkiye'de ve yurt dışında 211 işlem gerçekleştirdiği görüldü. Bunlar ekonomik faaliyet alanlarına göre sıralandığında, dünya genelinde bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, diğer gıda maddelerinin imalatı, parasal aracı kuruluşların faaliyetleri, tarımsal ham madde ve canlı hayvanların toptan ticareti, taşımacılık için destekleyici faaliyetler sektörleri öne çıktı.

Rekabet Kurulu, birleşme ve devralma işlemlerini son bildirim tarihinden itibaren ortalama 12 günde karara bağladı. Kurul, söz konusu dönemde 2 işlemi nihai incelemeye aldı.

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