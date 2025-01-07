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Denetimler sıklaştı! O hayvanı avlamanın cezası 1 milyon 200 bin TL

Adıyaman'da yaban keçisi avlamanın cezası 650 bin TL, sırtlan vuran avcılar ise 1 milyon 200 bin TL ödüyor. Ekipler bu rakamın nisan ayında artacağını belirtirken, gece gündüz denetimler sürüyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2025 11:31, Son Güncelleme : 07 Ocak 2025 11:33
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Denetimler sıklaştı! O hayvanı avlamanın cezası 1 milyon 200 bin TL

Kaçak avcılığın önüne geçmek için denetimlerine ara vermeden devam eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yakaladığı avcılara büyük maddi cezalar kesiyor. Yaban keçisi dahil diğer yaban hayvanlarını öldürenlere uygulanan ceza miktarları da değişiyor.

CEZA MİKTARLARI ARTACAK

Adıyaman'da yaban keçisi avlayan bir kişiye verilen ceza 650 bin TL iken, ayrıca 5-10 bin arasında da idari para cezası uygulanıyor. Varlığı bilinen sırtlanı vuran bir avcı ise 1 milyon 200 bin TL tazminat ödüyor. Ceza miktarlarının 1 Nisan itibarıyla artacağı öğrenildi.

Dağlık bölgelerde denetimlerini gerçekleştiren ekipler tarafından yakalanan avcıların üzerindeki silahlar ve av belgeleri kontrol ediliyor. Kaçak ava çıktığı belirlenen kişilere, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre işlem başlatılıyor.

BİR YILDA 2 MİLYON LİRAYA YAKIN CEZA KESİLDİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürü Dengir Turanlı şu ifadeleri kullandı:

"Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü olarak av koruma ve kontrol çalışmalarımız yıl boyu devam etmektedir. Amacımız, yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamlarıyla birlikte korunmalarını ve gelişmelerini sağlamak. Yasak avlanmanın özellikle kontrol altına alınmasını, yaban hayatını yönetimini sağlayıp, toplumun bilinçlendirilmesini ve yaban hayatının suç ve kabahatlerin takibini yapmaktır. Geçtiğimiz 2024 yılı içerisinde yaptığımız av koruma ve kontrol çalışmalarında 81 kişiye idari para cezası düzenleyip, 27 kişiye de tazminat cezası uyguladık. Ortalama 2 milyona yakın bir tazminat ve idari para cezası kesildi. 4915 sayılı kara avcılığı kanunu ve 2024-2025 merkez av komisyonu kararları doğrultusunda kaçak avcılığın önüne geçilebilmesi için yıl boyu yedi yirmi dört av koruma ve kontrol çalışmalarını sürdürmeye devam etmekteyiz. Tazminat cezası 650 bin lira; idari para cezası da avcının belge eksikliğine göre değişmektedir."

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