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Takibe düşen borçlu sayısı 11 ayda 1,6 milyonu aştı

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı ayına göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 39 artarak 1 milyon 664 bin kişi oldu.

Haber Giriş : 07 Ocak 2025 11:34, Son Güncelleme : 07 Ocak 2025 11:55
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Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2024 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yükseldi.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde 1 milyon 237 bin kişi iken; aynı dönem için bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise 1 milyon 39 bin kişi oldu.

2024 yılı Ocak-Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı ayına göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 39 artarak 1 milyon 664 bin kişi oldu.

Risk Merkezi verilerine göre, Kasım 2024 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 146 artış ile 116 milyar TL oldu.

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