3 terör şüphelisi yakalandı... Yunanistan sınırında operasyon!

Güvenlik güçleri, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölge yakınlarında düzenledikleri operasyonlarda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri G.A. ve N.A. ile terör örgütü DEAŞ şüphelisi D.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı.

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