3 terör şüphelisi yakalandı... Yunanistan sınırında operasyon!
Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 terör şüphelisi yakalandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Ocak 2025 11:36, Son Güncelleme : 07 Ocak 2025 11:56
Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ/PDY ve 1 DEAŞ şüphelisi yakalandı.
Güvenlik güçleri, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölge yakınlarında düzenledikleri operasyonlarda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri G.A. ve N.A. ile terör örgütü DEAŞ şüphelisi D.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.