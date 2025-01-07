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AK Parti'de 47 il yönetimi belli oldu

Adalet ve Kalkınma Partisinde (AK Parti) 12 Ekim 2024'te ilçe kongreleriyle başlayan, 30 Kasım 2024'ten bu yana il kongreleriyle devam eden 8. Olağan Büyük Kongre sürecinde şu ana kadar 47 ilin yeni yönetimi belirlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2025 11:50, Son Güncelleme : 07 Ocak 2025 11:51
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AK Parti'de 47 il yönetimi belli oldu

AK Parti'de ana kademe, kadın ve gençlik kollarında önemli değişimlerin yaşandığı, partinin "büyüdüğü, güçlendiği ve kadrolarını tahkim ettiği" dönem olarak nitelendirilen kongre süreci devam ediyor.

Bu kapsamda 12 Ekim 2024'te ilçe kongreleriyle başlayan, 30 Kasım 2024'ten bu yana da il kongreleriyle devam eden süreçte 47 ilde kongre yapıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrelere, deprem bölgesi illeri Kahramanmaraş ve Gaziantep'ten başladı.

Erzurum, Kocaeli, Sakarya, Mardin, Muğla, Balıkesir, Bursa, Samsun, Ordu, Rize ve Trabzon kongrelerine de katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrelerin yapıldığı bazı illerde gençlerle bir araya geldi, onlarla sohbet etti.

AK Parti genel başkanvekilleri, genel başkan yardımcıları ve bazı bakanlar da Bingöl, Ağrı, Hakkari, Erzincan, Afyonkarahisar, Batman, Çankırı, Bartın, Bayburt, Edirne, Burdur, Hatay, Isparta, Osmaniye, Iğdır, Tunceli, Kilis, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Adıyaman, Bilecik, Düzce, Gümüşhane, Kars, Kırşehir, Muş, Nevşehir, Kırıkkale, Kırklareli, Karaman, Aksaray, Niğde, Bitlis kongrelerinde partililerle bir araya geldi.

Erdoğan'ın 30 il kongresine katılması bekleniyor

Şu ana kadar 13 il kongresine iştirak eden ve 30 ili ziyaret etmesi beklenen Erdoğan, hafta sonunda Denizli, Aydın, Diyarbakır ve Şanlıurfa il kongrelerine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca 1 Şubat'ta İzmir, 7 Şubat'ta Ankara, 8 Şubat'ta ise İstanbul il kongrelerine katılması bekleniyor.

Büyük kongre Şubat sonunda yapılacak

AK Parti'de 8. Olağan Büyük Kongre'nin 23 Şubat Pazar günü yapılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Allah'ın izniyle şubat ayının sonuna doğru büyük kongremizi toplayacak, coşku ve heyecan içinde yenilenerek, tazelenerek, aşkımızı, sevdamızı çoğaltarak çok daha azimli bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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