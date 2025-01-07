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Mahkemeden emsal karar: Özel okul zam fazlasını iade edecek

İzmir'de bir veli, kendisinden üç kat fazla ücret talep eden özel okulu mahkemeye verdi. Yargı, yüzde 65'lik zam sınırını aşan kısmın iade edilmesine hükmetti.

Kaynak : Akşam
Haber Giriş : 07 Ocak 2025 23:05, Son Güncelleme : 07 Ocak 2025 23:02
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Mahkemeden emsal karar: Özel okul zam fazlasını iade edecek

İzmir'de bir özel okulda öğrenim gören çocuğunu 5'inci sınıftan 7'inci sınıfa kadar burslu olarak okutan veli, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 8'inci sınıfa kayıtta, okulun Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği yüzde 65 sınırın üstünde zam yapması üzerine, Çiğli Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

27 bin 438 lira fazla ücret talep edilmiş

Okul yönetiminin kendi rızası olmadan verilen yemek hizmetinden yararlanmak istememesi üzerine, çocuğunun bursunu düşürdüğünü öne süren veli, bir önceki yıl ödediği 12 bin 509 lira ücret üzerinden, yüzde 65 sınırına göre okulun kendisinden 20 bin 641 lira yerine 27 bin 438 lira fazla ücret talep ederek, 48 bin 080 lira istediğini belirtti.

Akşam gazetesinin haberine göre Tüketici Hakem Heyeti, veliyi haklı bularak emsal bir karara imza attı, fazla alınan 27 bin 438 lira ücretin veliye iadesine karar verdi.

Okul yönetiminin itirazı reddedildi

Özel okulun yönetimi, avukatları aracılığı ile İzmir 5'inci Tüketici Mahkemesi'ne itirazda bulundu, bursun sadece ilgili yılı kapsadığını iddia etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, özel okulun 2023-2024 kayıt döneminde eğitim ücretine yüksek zam yaparak öğrenci kaydını yenilemeye zorladığını tespit ederek; yemek, takviye kurs ve kırtasiye ücretlerinin de velinin rızası dışında 'Bu ödemeler kayıt şartı olarak ileri sürülemez' ifadeleriyle itirazı reddetti. Karar, fahiş okul ücreti talep edilen veliler için de emsal niteliği taşıdı.

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