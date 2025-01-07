Vedat Milor'un Kent Lokantası ziyareti tartışılıyor

Gastronomi yazarı Vedat Milor, Youtube kanalında Kent Lokantası'na gittiği bir video yayımlamıştı. Milor'a İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce eşlik etmişti.

Milor'a sosyal medyadan yoğun eleştiri geldi, para alarak bu tanıtımı yaptığı iddia edildi. Ancak Milor para aldığı iddialarını yalanladı.

- Vedat Milor: Sosyolog olarak bu hizmeti sosyolojik açıdan değerlendirdim

Milor, video ile ilgili kendisine yönelik iddialara bugün yeni bir açıklama yaparak yanıt verdi. Vedat Milor, şunları söyledi:

"Kent Lokantası ziyaretim tamamen kendi inisiyatifimle gerçekleşti ve Buğra Bey'e birlikte gitmeyi ben teklif ettim. Amacım, hem bir yemek eleştirmeni hem de bir sosyolog olarak bu hizmeti gastronomik ve sosyolojik açıdan değerlendirmekti. 40 TL'ye dört çeşit yemek sunan bir lokanta hem lezzet hem de toplumsal etkisi açısından dikkat çekici bir örnek.

Hiçbir kurumdan ödeme almadım. Bundan sonra bu tür asılsız iftiralar karşısında hukuki yollara başvuracağımı belirtmek isterim."

- Milor'a sert eleştiri: İBB'de hizmetler durmuşken, İBB'nin paralı reklamlarını organize eden kişiyle ne yaptınız

Sosyal medyada İBB'yi sert şekilde eleştiren paylaşımlarıyla bilinen "Abese İcra" adlı sosyal medya fenomeni Vedat Milor'u şu şekilde eleştiri:

"Benim Vedat Milor'a sorum şu. CHP öncesinde aynı yemek 20 yıl boyunca ücretsiz dağıtılırken bir yemek eleştirmeni ve sosyolog olarak o hizmeti niçin gastronomik ve sosyolojik açıdan değerlendirmemiştiniz?

Dahası İstanbul'da belediyecilik tamamen durmuşken ve İmamoğlu bütün siyasi istikbalini, deprem ve şehircilik bütçelerinden aşırdıklarıyla yaptığı reklam ve tanıtıma bağlamışken, sizin bundan haberiniz yokmuş gibi çorba, pilav övücülüğü yapmanız bu ülke insanlarını aptal yerine koymaktır. Yahu Kent Lokantası reklamı yaptığınız videoda yanınızda duran şahıs, İBB'nin paralı reklamlarını organize eden kişi.

Hatırlarsanız muhalefetin ilahiyatçısı Zekeriya Beyaz da otel odasında porno izlediği ortaya çıkınca "ben sosyolojik araştırma yapıyorum" demişti. Yani sizin bahanenizi daha önce kullandılar Vedat Bey, kendinize başka bahane bulun lütfen."