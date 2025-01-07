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Aile Yılı'nda vatandaşların hayatına dokunacak müjdeler olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Aile Yılı'nda vatandaşların hayatına doğrudan dokunacak müjdeler vereceklerini belirtti. Göktaş, "Devletimizin tüm kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanında olacağız" dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 07 Ocak 2025 12:57, Son Güncelleme : 07 Ocak 2025 13:10
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Aile Yılı'nda vatandaşların hayatına dokunacak müjdeler olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Göktaş, Aile Yılının ilk kez 1994'te Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası ölçekte ilan edildiğini ve 15 Mayıs'ın da Uluslararası Aile Günü olarak 30 yıldır kutlandığını anımsatarak, bu kapsamda yapılan çalışmaları anlattı.

Göreve geldiği günden bu yana yaptıkları çalışmalarla 'aile' konusuna gösterdikleri önemin altını çizen Göktaş, 8'inci Aile Şurasını gerçekleştirdiklerini ve şura çıktılarını kullanarak, 'Ailenin Korunması Ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nı yürürlüğe koyduklarını aktardı.

2024-2028 yıllarını kapsayan bu eylem planının Cumhuriyet tarihinde ilk olma özelliğini taşıdığına dikkati çeken Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın BM kürsüsünde 'Aileye sahip çıkmak, insana ve insanlığın istikbaline sahip çıkmaktır' ifadeleriyle, ailenin korunmasının önemine işaret eden ilk lider olmasını takiben, biz de böyle bir ilki gerçekleştirdik. Bu yıl yine Sayın Cumhurbaşkanımızın Kabine sonrası açıkladığı gibi ailenin korunması ve güçlendirilmesi için bir ilki daha gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Aile bağları ve dayanışması güçlü bir milletiz"

Bakan Göktaş, Türk milletinin 'aile' konusuna özel bir hassasiyeti olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Aile bağları ve dayanışması güçlü bir milletiz. Fakat özellikle son dönemlerde küresel bazı dinamiklerin de etkisiyle sosyal bazı değişimler yaşadığımız, bu değişimlerden ailemizin de etkilendiği bir gerçek. Ailemizin birliğini, bütünlüğünü, refahını etkileyen ve toplumumuzun geleceğini doğrudan ilgilendiren bu gelişmelere karşı devlet olarak gereğini yapmamız gerektiğine şüphe yok. Dolayısıyla aile kurumunun bütünlüğünü ve işlevselliğini güçlendirmek, aile bireylerinin huzur, mutluluk ve refahını sağlamak geleceğimiz açısından kritik önem arz ediyor"

Göktaş, Türkiye'de evlenme oranları ve doğurganlık hızı azalırken, boşanma, ilk evlenme yaşı, ilk anne olma yaşı, tek ebeveynli aile sayısı, yalnız yaşayan birey sayısı ve yaşlı nüfus oranının arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Evlenme oranları azalırken hiç evlenmeyenlerin sayısı da belirgin ölçüde artıyor. Nüfus ile ilgili bu kritik tablo diğer başka hususların yanında Ailemizi güçlendirmemizin de önemini ortaya koyuyor. Ailemizi güçlendirmek, içinde sağlıklı nesillerin yetişeceği, sağlıklı aileler kurulmasını teşvik etmek Bakanlık olarak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Tüm bunlardan hareketle aile konusundaki her türlü çalışmamızı zirveye taşıyacağımız bir süreç olarak 2025'i Cumhurbaşkanımızın yüksek takdirleriyle 'Aile Yılı' olarak ilan ediyoruz.

'Aile Yılı'nda vatandaşlarımızın hayatına doğrudan dokunacak müjdelerimiz olacak. Ailenin, aile olmanın, bir aile içinde güvenle yaşamanın mutluluğunu hissedecekleri bir yıl olması için devletimizin tüm kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanında olacağız.

13 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından detaylarının açıklanacağı Aile Yılı'nda vereceğimiz müjdelerin ve yıl boyunca yapacağımız etkinliklerin ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Toplumumuzun tüm kesimlerini bu anlamlı yılın mutluluğunu aileleriyle birlikte paylaşmaya davet ediyorum"

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