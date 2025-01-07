Uraloğlu: 7 saatte 15 bin 330 siber güvenlik açığı saptandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin 424 bin 156 zararlı internet adresine son bir haftada 282 milyon 33 bin erişim isteğini engellediğini bildirdi.

Uraloğlu, ayrıca yerli yapay zeka teknolojisi ile vatandaşları dolandırmaya yönelik oltalama saldırısı gerçekleştiren 64 bin 115 alan adına erişimin engellendiğinin altını çizdi. Bakan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

USOM Türkiye'nin siber güvenliğini sağlıyor

Siber güvenliği geliştirmek ve siber tehditleri önlemek amacıyla USOM tarafından önemli çalışmalar yapıldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, USOM'un siber olaylara müdahale, ulusal güvenlik ve koordinasyonun sağlanması noktalarında kritik bir görev gördüğünün altını çizdi. Uraloğlu, "USOM yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı siber tehditleri önlemek amacıyla alarm, uyarı ve duyurulara ilişkin faaliyetler yürüterek siber kapasite inşası, teknolojik tedbirler, tehdit istihbaratı ve kritik altyapıların korunmasına yönelik hizmetleri ile Türkiye'nin siber güvenliğini sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Kritik kurum ve kuruluşlar tehdit ve zafiyetlere karşı uyarılıyor

USOM bünyesinde sürdürülen çalışmalarla Türkiye'deki kritik kurum ve kuruluşların tehdit ve zafiyetlere karşı uyarıldığını ve bu sayede gerekli önlemlerin alındığının altını çizen Bakan Uraloğlu, "Zararlı bağlantıların tespitinin ardından yapılan kontroller sonrası altyapı seviyesinde erişim engelleniyor. Bu sayede ülkemiz genelinde internet kullanıcılarına ve sistemlerine yönelik yapılabilecek saldırıların önüne geçiyoruz" diye konuştu.

"Bir haftada toplam 282 milyon 33 bin erişim isteği engellendi"

USOM'un 2013 yılından bu yana toplamda 424 binin üzerinde zararlı yazılım ve siber saldırı bağlantısını tespit ettiğini ve bu bağlantılara erişimin engellediğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (SOME) tarafından 424 bin 156 adet zararlı internet adresine son bir haftada toplam 282 milyon 33 bin erişim isteği engellendi" ifadelerine yer verdi. Bakan Uraloğlu, USOM tarafından geliştirilen yapay zeka teknolojisi ile vatandaşları dolandırmaya yönelik oltalama saldırısı gerçekleştiren 64 bin 115 alan adına erişim engeli getirdiklerini vurguladı. Uraloğlu, USOM tarafından 7 saat içinde Türkiye'deki 838 bin 112 kritik web sitesinin zafiyetlere karşı tarandığının altını çizdi.

"Taramalarda 15 bin 330 siber güvenlik açıklığını tespit ederek ilgili kurumları bilgilendirdik"

USOM koordinasyonunda kurumların ve kritik altyapı sektörlerinin korunmasına yönelik faaliyetler kapsamında SOME'lerin 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "USOM bünyesinde 2 bin 317 SOME ekibi, 7 bin 981 uzman personel ve 400 USOM Uzmanı ile ülkemizin siber sahasını koruyoruz. Anlık olarak 17 milyon IP adresine tarama yapıyoruz ve bu taramalarla zafiyete ait riskleri proaktif şekilde tespit ediyoruz. 2024 yılında yaptığımız taramalarda 15 bin 330 siber güvenlik açıklığını tespit ederek ilgili kurumları bilgilendirdik" şeklinde konuştu.

"Haftalık 130 taramayla 285 farklı portun servis ve zafiyet taramasını gerçekleştiriyoruz"

Siber olaylara müdahale noktasında yerli ve milli yazılımların da önemli katkılar sağladığının altını çizen Bakan Uraloğlu, Avcı, Azad ve Kasırga gibi tamamen iç kaynaklara geliştirilen projelerle ulusal siber güvenlikte örnek teşkil edecek çalışmalara imza attıklarını vurguladı. Uraloğlu, "İnternete açık kaynaklara ilişkin zafiyet taraması faaliyetlerini yürüttüğümüz Kasırga projemiz ile haftalık 130 taramayla 285 farklı portun servis ve zafiyet taramasını gerçekleştiriyoruz" açıklamasında bulundu.