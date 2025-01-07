Yeşil ve gri pasaporta vize uygulanacak mı?

Son günlerde Avrupa Birliği ülkelerine yeşil ve gri pasaport ile girişte vize şartı getirildiğine yönelik iddialar gündeme geldi.

Konu ile ilgili Dezenformasyon ile Mücadele Merkezi'nin (DMM) ardından Avrupa Birliği'nden de bir açıklama geldi.

AB Türkiye Delegasyonu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "Türkiye ETIAS'ın parçası olmayacak ve vizesiz giriş hakkına sahip Türk yolcuların ETIAS'a başvurmaları gerekmeyecek." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin vizeden muaf bir ülke olmadığı için bu kapsamında olmadığı aktarıldı. Yeşil ve gri pasaport sahibi Türk vatandaşlarının izin gerekmeksizin seyahat edebileceği bildirildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de geçtiğimiz günlerde, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Yeşil ve gri pasaport sahipleri Avrupa seyahatlerinde 7 Euro ödeme yapacak, red alanlar AB'ye giremeyecek' iddiası doğru değildir." açıklamasını yapmıştı.

ETIAS NEDİR?

Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS), AB tarafından yürürlüğe konulan bir seyahat izni sistemidir.

ETIAS, Schengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat eden vatandaşlar için önceden bir güvenlik taraması yapmayı amaçlar.

Sistem, Schengen Bölgesi'ne seyahat etmek isteyen yolcuların giriş izni almadan önce çevrimiçi bir başvuru yapmasını gerektirir.