Ali Yalçın: Yüzde 11,54'lük zammı kabul etmiyoruz!
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde bir basın açıklaması düzenledi. Söz konusu basın açıklamasında konuşan Memur-Sen Başkanı Yalçın memur ve memur emeklisine yapılan yüzde 11,54'lük zammı kabul etmediklerini söyledi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ocak 2025 13:45, Son Güncelleme : 07 Ocak 2025 14:04
2025 yılının ilk 6 ayı için memur ve memur emeklisine yapılan yüzde 11,54'lük zam oranı dün akşam saatlerinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzaladığı kararla kesinleşmiş oldu.
Söz konusu zam kararı ise memur ve memur emeklisini memnun etmedi.
BAKANLIK ÖNÜNDE PROTESTO
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde bir basın açıklaması düzenledi.
MEMUR-SEN'DEN REFAH PAYI TALEBİ
Söz konusu basın açıklamasında konuşan Memur-Sen Başkanı Yalçın memur ve memur emeklisine yapılan yüzde 11,54'lük zammı kabul etmediklerini söyledi. Yalçın, 'refah payı' talebini yineledi.