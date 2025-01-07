Kızlarının köpeğinin saldırısına uğrayan çift yaralandı

Ramazan ve Fadimana Eke çifti, kızları Alime Ergin'e akşam yemeği davetine gitti. Çift, evin bahçesine girdiğinde, kızlarının beslediği çoban köpeği, bağlı olduğu zincirden kurtulup saldırdı.

Köpek, kendilerini korumak isterken yere düşen Ramazan Eke'yi kolundan, eşi Fadimana Eke'yi de yüzünden, başından ve ellerinden ısırdı.

Ele geçirdikleri sopayla köpekten kurtulan çift, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Yemek bize zehir oldu"

Tedavilerinin ardından taburcu olan çiftten Ramazan Eke, "Kızım akşam yemeği için bizi davet etti. Biz de eşimle birlikte yemeğe kızımın evine gittik. Köpek bizi görünce saldırdı. Zincirini kırıp bizi bu hale getirdi. Önce bana saldırdı ve beni yıktı. Ben kolumla köpeği itince sırtımda deri mont vardı. Birkaç yerden ısırdı, diş geçiremeyince en son omzumdan ısırdı. Ben yerden kalkınca ise eşime saldırdı. Ben eşimi tamamen parçalamadan sopayla ayırdım. Köpeğin kafasına 3-4 kez sopayla vurunca eşimi bırakıp gitti. Eşimin yüz kısmı, kafası ve ellerinden ısırdı. Yemek bize zehir oldu" diye konuştu.

"Beni eşim kurtardı, yoksa parçalayacaktı"

Fadimana Eke ise "Önce eşime saldırıp yıktı. Ben o esnada eşime 'Bu seni yiyecek' dedim. Ondan bana saldırdı. Bana saldırınca beni yere yıkarak bu hale getirdi. Kafamı, kaşımı, dudağımı, ellerimi tutuğu yeri parçaladı. Beni eşim kurtardı, yoksa beni parçalayacaktı" dedi.

Köpeğin ise kuduz olma ihtimaline karşı, jandarma ekiplerinin talimatıyla 10 gün boyunca Alime Erğin'in ahırında karantinada tutulacağı öğrenildi.