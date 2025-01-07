Bakan Işıkhan: En düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltiliyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Ocak tarihinde enflasyon rakamlarını açıklamıştı. Buna göre aralıkta enflasyon yüzde 1,03 artarken, yıllık bazda ise yüzde 44,38 oldu. Enflasyon rakamlarının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı yüzde 15,75 olurken, memur ve memur emeklisi zammı ise yüzde 11,54 olmuştu. Zamların belli olmasının ardından gözler en düşük emekli maaşına çevrilmişti. Milyonların merakla beklediği açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Bakan Işıkhan, en düşük emekli maaşına yapılan zammı açıkladı. Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselteceklerini söyledi. Ancak kök ücreti düşük olanların yüksek maaş alması için yasal düzenleme gerekiyor. Yeni en düşük emekli maaşı Meclis'e gelmesi beklenen torba yasa teklifinin kabulünün ardından yürürlüğe girecek.

AY AY ENFLASYON VERİSİ

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2024'ün ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre zam alıyor. Aylık enflasyon temmuzda yüzde 3,32, ağustosta yüzde 2,47, eylülde yüzde 2,97, ekimde 2,88, kasımda yüzde 2,24, aralıkta ise yüzde 1,03 geldi. Böylece 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon verisi yüzde 15,75 geldi. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammını verdi.