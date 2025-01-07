DEM Parti ikinci İmralı başvurusu için tarih verdi
DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DEM Parti heyetinin İmralı'ya ikinci ziyaretine ilişkin "Başvuruyu bir hafta içinde yapacağız" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ocak 2025 13:52, Son Güncelleme : 07 Ocak 2025 14:20
DEM Parti'nin İmralı heyetinin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı ilk görüşmenin ardından DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'den ikinci görüşme için açıklama geldi.
Temelli, ikinci ziyaret için başvurunun bir hafta içinde yapılacağını belirtti.
DEM Parti heyeti, görüşmenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmüş, ardından AKP, CHP, Gelecek, Saadet, DEVA partileriyle temaslarda bulunmuştu.