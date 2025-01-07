DEM Parti ikinci İmralı başvurusu için tarih verdi

Temelli, ikinci ziyaret için başvurunun bir hafta içinde yapılacağını belirtti.

DEM Parti'nin İmralı heyetinin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı ilk görüşmenin ardından DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'den ikinci görüşme için açıklama geldi.

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